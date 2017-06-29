كشف الكاتب الصحفي العراقي، “صلاح حسن” عن مشاركة إماراتيين في عمليات التعذيب التي كان يجريها الاحتلال الأمريكي في سجن “أبو غريب العراقي”.

وقال “حسن” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”من الغرائب التي عايشتها بنفسي في زنزانات سجن أبو غريب الانفرادية أواخر ٢٠٠٣ (إبان الاحتلال الأمريكي)، أن التحقيقات التي شملت أنواع التعذيب كان يقوم بها أفراد من الاستخبارات الأمريكية والشركات الأمنية وإماراتيين بملابس عسكرية”.

1-من الغرائب التي عايشتها بنفسي في زنزانات سجن أبو غريب الانفرادية أواخر ٢٠٠٣ يتبع … — صلاح حسن (@salah1971) June 29, 2017

2-كانت التحقيقات في سجن أبو غريب التي تشمل أنواع التعذيب يقوم بها أفراد من الاستخبارات الأمريكية والشركات الأمنية + إماراتيين بملابس عسكرية — صلاح حسن (@salah1971) June 29, 2017

وأضاف: “الإماراتيون كانوا يرافقون الاستخبارات الأمريكية وغالبا يلتزمون الصمت ويكتفون بالمراقبة وكأنهم في دورة تدريبية لتعلم أصناف التحقيقات”.

3-الإماراتيون كانوا يرافقون الاستخبارات الأمريكية وغالبا يلتزمون الصمت ويكتفون بالمراقبة وكأنهم في دورة تدريبية لتعلم أصناف التحقيقات — صلاح حسن (@salah1971) June 29, 2017

وتابع: “بعض المعتقلين في سجن أبو غريب وظنا منهم أن هؤلاء عرباً (الإماراتيون) سيتعاطفون معهم فيحاولون التحدث معهم فتأتيهم الشتائم وأوامر الصمت”.

4-بعض المعتقلين في سجن أبو غريب وظنا منهم أن هؤلاء عرباً (الإماراتيون) سيتعاطفون معهم فيحاولون التحدث معهم فتأتيهم الشتائم وأوامر الصمت — صلاح حسن (@salah1971) June 29, 2017

يشار إلى أن الإمارات تمتلك سجل حافل في عمليات قمع معارضيها وتعذيبهم في السجون بالداخل، كما تتوارد الاتهامات بين الحين والآخر للإمارات بالمشاركة في عمليات تعذيب خارج البلاد كان آخرها في اليمن، حيث تدير القوات الإماراتية سجونا تعذب فيها مناهضيها في هذا البلد المضطرب والذي يشهد حربا منذ أكثر من عامين.

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