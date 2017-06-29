كشف الكاتب والباحث السعودي المقيم في لندن، الدكتور عبد السلام خاشقجي عن تعرض ولي العهد السعودي المقال، محمد بن نايف للضرب على يد الحرس الملكي، على حد قوله.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مصادر تقول ان محمد بن نايف تعرض لضرب من قبل الحرس الملكي السعودي”.

#الحريه_لمحمد_بن_نايَف مصادر تقول ان محمد بن نايف تعرض لضرب من قبل الحرس الملكي السعودي — د.عبد السلام‏ خاشقجي (@am_HZ1) June 29, 2017

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت أنّ الأمير محمد بن نايف، الذي أقصي عن ولاية العهد في السعودية، حبيس قصره في مدينة جدة الساحلية، وممنوع من مغادرة المملكة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، مقرّبين من الأسرة الحاكمة في السعودية، أنّ القيود الجديدة المفروضة على الرجل، الذي كان حتى الأسبوع الماضي يبعد خطوة واحدة عن العرش، ويتولى قيادة أجهزة الأمن الداخلي في المملكة، تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان (31 عاماً).

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