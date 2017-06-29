كشف الكاتب والباحث السعودي المقيم في لندن، الدكتور عبد السلام خاشقجي عن تعرض ولي العهد السعودي المقال، للضرب على يد ، على حد قوله.

 

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مصادر تقول ان محمد بن نايف تعرض لضرب من قبل ”.

 

وكانت صحيفة “” الأميركية، قد كشفت أنّ الأمير محمد بن نايف، الذي أقصي عن ولاية العهد في ، حبيس قصره في مدينة  الساحلية، وممنوع من مغادرة .

 

ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، مقرّبين من الأسرة الحاكمة في السعودية، أنّ القيود الجديدة المفروضة على الرجل، الذي كان حتى الأسبوع الماضي يبعد خطوة واحدة عن ، ويتولى قيادة أجهزة الأمن الداخلي في المملكة، تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان (31 عاماً).

 

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