نشر موقع “تركيا الآن”، مقطع فيديو لأفراد شرطة الوحدات الخاصة وهم يودعون احد أصدقائهم بعد ان قضى في اشتباكات مع منظمة “بي كا كا” الإرهابية شرق تركيا.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم أفرد الوحدة الخاصة إلى نعش صديقهم وقاموا بحمله على أكتافهم وسط ترديدهم “الله أكبر…لا إله إلا الله”، ثم توجهوا به إلى الطائرة التي ستقله إلى مسقط رأسه.

#شاهد |كيف ودع أفراد القوات الخاصة التركية أحد أصدقائهم الذي استشهد في اشتباكات مع "بي كا كا" الارهابية في محافظة هكاري جنوب شرق البلاد. Posted by ‎تركيا الآن – التفاعلية‎ on jueves, 29 de junio de 2017

وكان شرطي الوحدات الخاصة قد لقي مصرعه، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية ضد عناصر منظمة “بي كا كا” في ولاية “هكاري” جنوب شرقي تركيا.

وذكر بيان صادر عن ولاية “هكاري”، أن شرطيا أصيب بجروح خلال العملية الأمنية المستمرة بريف قرية “أوغول” في”هكاري”.

وأشار البيان إلى أن الشرطي توفي في المستشفى الذي نقل إليه، متأثرا بجروحه التي أصيب بها.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع “بي كا كا” ، وملاحقة عناصرها، جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.

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