تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لمفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، خلال لقاء له مع تلفزيون عمان، يدعو فيه لأهل غزة ويدعو على من تآمر عليهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال الشيخ “الخليلي” ردا على احد المتصلين الذي طالبه بالدعاء لأهل غزة لأنهم يتعرضون للقصف: ” نسأل الله أن يحفظهم وأن يدرأ عنهم الشر، وأن ينصرهم على عدوهم وأن يكفيهم جميع تآمر المتآمرين وكيد الكائدين”.

وأضاف قائلا: ” نسأل الله أن يدحر عدوهم وأن يدحر من يقف مع عدوهم”.

سماحة الشيخ احمد الخليلي مفتي سلطنة #عمان يدعوا لأهل غزة#غزة_تحت_القصف

pic.twitter.com/naRSiF54Ll — إسماعيل الوهيبي (@Be3utiful_life) June 28, 2017

وكان قطاع غزة قد تعرض فجر الثلاثاء لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي والمدفعية المتاخمة للقطاع، حيث استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

يشار إلى أن العديد من الكتاب السعوديين رفضوا التضامن مع غزة خلال تعرضها للقصف، في حين دشن مغردون موالون للهعد الجديد بالمملكة المتمثل بولي العهد محمد بن سلمان وسما عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#سعوديون_مع_التطبيع تزامنا مع القصف، حيث وصلت البجاحة بان يصف احد الكتاب السعوديون القضية الفلسطينة بـ”المومس”.

Also published on Medium.