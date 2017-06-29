تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “”، مقطع فيديو لمفتي ، الشيخ أحمد الخليلي، خلال لقاء له مع تلفزيون عمان، يدعو فيه لأهل ويدعو على من تآمر عليهم.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال الشيخ “الخليلي” ردا على احد المتصلين الذي طالبه بالدعاء لأهل غزة لأنهم يتعرضون للقصف: ” نسأل أن يحفظهم وأن يدرأ عنهم الشر، وأن ينصرهم على عدوهم وأن يكفيهم جميع تآمر وكيد الكائدين”.

 

وأضاف قائلا: ” نسأل الله أن يدحر عدوهم وأن يدحر من يقف مع عدوهم”.

 

وكان قطاع غزة قد تعرض فجر الثلاثاء لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي والمدفعية المتاخمة للقطاع، حيث استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة لكتائب ، الجناح العسكري لحركة .

 

يشار إلى أن العديد من الكتاب رفضوا التضامن مع غزة خلال تعرضها للقصف، في حين دشن مغردون موالون للهعد الجديد بالمملكة المتمثل بولي العهد وسما عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#سعوديون_مع_التطبيع تزامنا مع القصف، حيث وصلت البجاحة بان يصف احد الكتاب السعوديون بـ”المومس”.

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