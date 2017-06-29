أعادت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “”، نشر تقرير خاص بالقناة، حول القيادي الفلسطيني، الهارب وعراب الثورات المضادة، ، والذي كشف عن دواره المشبوهة في حصار قطاع وأزمة الحالية.

 

وأرفقت “بن قنة” التقرير الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “وطن” تعليقا قالت فيه: ” من حصار غزة إلى أزمة الخليج مرورا بالثورات المضادة.. هكذا يقوم دحلان بدوره تحت رعاية السيسي وبن زايد”.

 

ووفقا للتقرير، فقد كشف عن دور “دحلان” في التآمر على حكومة حركة “” التي تم تشكيلها بعد فوزها في الانتخابات العامة عام 2006.

 

كما أوضح الفيديو دور “دحلان” المشبوه في قيادة الثورات المضادة لثورات ،  موضحا قيام والإمارات بمنحه ثقة تامة للحديث باسمهما وتكليفه بمهام سيادية، من خلال ترؤسه وفدا إماراتيا لمؤتمر دوليا، بالإضافة لدوره الوسيط في مفاوضات مع .

 

وأشار التقرير إلى اتهامات حكومة الوفاق الليبية لدحلان بالإستيلاء على نصف مليار يورو في صفقة سلاح مع إسرائيل لنجل الزعيم الليبي الراحل .

 

 

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