أعادت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة نشر تقرير خاص بالقناة، حول القيادي الفلسطيني، الهارب وعراب الثورات المضادة، محمد دحلان، والذي كشف عن دواره المشبوهة في حصار قطاع غزة وأزمة الخليج الحالية.

وأرفقت “بن قنة” التقرير الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “وطن” تعليقا قالت فيه: ” من حصار غزة إلى أزمة الخليج مرورا بالثورات المضادة.. هكذا يقوم دحلان بدوره تحت رعاية السيسي وبن زايد”.

ووفقا للتقرير، فقد كشف عن دور “دحلان” في التآمر على حكومة حركة “حماس” التي تم تشكيلها بعد فوزها في الانتخابات العامة عام 2006.

كما أوضح الفيديو دور “دحلان” المشبوه في قيادة الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، موضحا قيام مصر والإمارات بمنحه ثقة تامة للحديث باسمهما وتكليفه بمهام سيادية، من خلال ترؤسه وفدا إماراتيا لمؤتمر دوليا، بالإضافة لدوره الوسيط في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى اتهامات حكومة الوفاق الليبية لدحلان بالإستيلاء على نصف مليار يورو في صفقة سلاح مع إسرائيل لنجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي.

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