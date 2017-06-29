وجه الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ، رسالةً شديدة اللهجة للكاتب السعودي “الليبرالي” تركي الحمد، بعد تجاوز الأخير في حق بوصفها أنها ترعى “الخنازير” في ، في إشارة للتحالف التركي القطري.

 

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” رداً على تركي الحمد: ” أن ترعى الإبل مع إخوانك في وتعاملهم بصفتهم شركاء لا أتباع خير من أن ترعى خنازير وبقر أبو إيفانكا لخلق المزيد من جوبز جوبز جوبز”.

وكان “الحمد” قد اتهم قطر بالإرتماء في أحضان وتركيا قائلا: “ان ترتمي في أحضان خير من الارتماء في أحضان الترك والفرس..ان ترعى الجمال في صحراء نجد خير من رعي الخنازير في أرياف أزمير..”.

يشار إلى أن دول على القطار قد قدمت مجموعة من المطالب، وطلبت من قطر تنفيذها خلال مدة عشرة أيام تنتهي بعد غدٍ الأحد، تضمنت قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “” بالإضافة إلى إغلاق ، وهو الامر الذي رفضته قطر واصفة بأن تنفيذ هذه الطلبات “مستحيل” لافتقادها لغة المنطق.

 

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