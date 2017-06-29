وجه الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، رسالةً شديدة اللهجة للكاتب السعودي “الليبرالي” تركي الحمد، بعد تجاوز الأخير في حق قطر بوصفها أنها ترعى “الخنازير” في تركيا، في إشارة للتحالف التركي القطري.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” رداً على تركي الحمد: ” أن ترعى الإبل مع إخوانك في مجلس التعاون وتعاملهم بصفتهم شركاء لا أتباع خير من أن ترعى خنازير وبقر أبو إيفانكا لخلق المزيد من جوبز جوبز جوبز”.

أن ترعى الإبل مع إخوانك في مجلس التعاون وتعاملهم بصفتهم شركاء لا أتباع خير من أن ترعى خنازير وبقر أبو إيفانكا لخلق المزيد من جوبز جوبز جوبز https://t.co/X7zy0frFdd — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 29, 2017

وكان “الحمد” قد اتهم قطر بالإرتماء في أحضان إيران وتركيا قائلا: “ان ترتمي في أحضان السعودية خير من الارتماء في أحضان الترك والفرس..ان ترعى الجمال في صحراء نجد خير من رعي الخنازير في أرياف أزمير..”.

ان ترتمي في أحضان السعودية خير من الارتماء في أحضان الترك والفرس..ان ترعى الجمال في صحراء نجد خير من رعي الخنازير في أرياف أزمير.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 29, 2017

يشار إلى أن دول الحصار على القطار قد قدمت مجموعة من المطالب، وطلبت من قطر تنفيذها خلال مدة عشرة أيام تنتهي بعد غدٍ الأحد، تضمنت قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة” بالإضافة إلى إغلاق القاعدة التركية، وهو الامر الذي رفضته قطر واصفة بأن تنفيذ هذه الطلبات “مستحيل” لافتقادها لغة المنطق.

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