شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، هجوما عنيفا على مفتى مصر السابق المعروف بـ”مفتي العسكر”، علي جمعة بعد زعمه بأن اسم “قطر” ينسب إلى إمام الخوارج الذي قتله إماراتي، وفق قوله.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ردا على ادعاءات علي جمعة:”توقعوا ان يخرج بعد ذلك علي كفتة وبلحة وصدقي صبحي والتشكيلة الانقلابية كلها في وصلة رقص بالنجفة و(يحيوا الامارات)”.

وأضافت قائلة: “على جمعة منديل الكلينيكس الذي تستخدمه دعاية العسكر للدعاية لغلمان زايد القرامطة”، مضيفة “الحقيقة يا كفتة ان قطر بالفعل تُنسب إلى قطري بن الفجاءة ولكن من واجهه كان سفيان بن الأبرد وهو من الشام وليس المهلب بن صفرة كما قلت يا كفتة”.

وتابعت: “كان سفيان بن الأبرد من الشام يا كفتة وليس المهلب بن صفرة العماني ولكنه الزهايمر”، موضحة ان “المهلب بن صفرة يا كفتة، فكان من منطقة عمان ومنطقة عمان تاريخياً كانت تضم الكشك المعروف حالياً باسم الامارات”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “فمتى تعود الإمارات جزءاً من عمان؟”.

وكان “جمعة” قد رد على احد المتسائلين حول ما يحدث من تشويش من قبل وسائل الإعلام والمثقفين، انه قديمًا كان إمام للخوارج اسمه “قطري بن الفجاءة” كان فصيحًا ولكنه كان إمامًا للخوارج الأزارقة وبسبب هؤلاء سُميت “قطر”، مؤكدًا أن دولة قطر نُسبت إلى ذلك الإمام بعد أن نزل بها فأصبحت الخوارج في قطر، والغريب أن “المهلب بن صفرة” الذي قاتل الخوارج في قطر كان من الإمارات، وهذا ما نراه الآن في التوقيت الحالي كأنها جينات تتوارث عبر التاريخ الذي يُعيد نفسه، بحسب زعمه.

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