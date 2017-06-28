في واقعة تعكس ما وصل له الحال في المملكة العربية السعودية، تعرض الداعية السعودي وإمام الحرم الأسبق، عادل الكلباني، لهجوم شديد بعد بعد ان اعلن عن تضامنه مع غزة، محذرا من اعتبار الدعاء لأهلها إرهابا.

وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” عبر هاشتاج تضامني مع غزة على إثر تعرضها لقصف إسرائيلي: ” قد يصنف الدعاء لأهلها إرهابا! #غزة_تحت_القصف”.

قد يصنف الدعاء لأهلها إرهابا! #غزة_تحت_القصف — عادل الكلباني (@abuabdelelah) June 27, 2017

من جانبهم سارع المغردين الموالين لعهد الحكم الجديد في السعودية بشن هجوم عنيف على “الكلباني”، متهمين إياه بـ”الإخواني” ومطالبين إياه بالوقوف مع بلده بدلا من الدعاء لغزة!

قف مع بلدك ولا تهمز أو تلمز ضدها فميولك الأخوانيه ربما توقعك في شر أعمالك — 🇸🇦🇸🇦حسن القرني (@AbhaA31) June 27, 2017

لم يغرد بالحق غرد بميوله الاخواني والتغريدة واضحة ثم لماذا لا يذهب ويقاتل الصهاينة لماذا يكتفي بسبنا — مهابه 🇸🇦 #KSA (@S_H_Gh) June 27, 2017

محاوله فاشله منك لإسقاط تصنيف حماس ارهابيه / أهل غزه مش حماس ، انت تبي تدعي لحماس وخايف ، الدعاء للفلسطينيين مافيه احد يحاسبك عليه — " (@F_1l0oY) June 27, 2017

تحت اي ظرف ..لا تستغل تصفية ارواح اهل غزه..لتصفية حسابات اخرى داخليه..

عيب يستغل حدث انساني مظلم..لأهداف الشهره..يالكلباني — سعد المحارب (@74e48fd9727c4e7) June 27, 2017

ولم يجد “الكلباني” بدا من الرد على كل هذه الاتهامات ليغرد منتقدا مدعي الوطنية قائلا: ” الوطن ليس شعارا تُلبسُه من تشاء وتخلعه عن من تشاء!”.

الوطن ليس شعارا تُلبسُه من تشاء وتخلعه عن من تشاء! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) June 27, 2017

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت فجر امس الثلاثاء، غارات عنيفة على قطاع غزة، مستهدفة العديد من المواقع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

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