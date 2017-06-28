بعد المطالبات الحثيثة من متابعيه للتراجع عن موقفه الذي أعلنه حول توقفه عن الحديث فيما يخص الأزمة الخليجية نظرا لحالة الاستقطاب الحاد، اجرى الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان استطلاعا لمتابعيه عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لأخذ رأيهم بالتوقف عن التغريد حول الازمة، متهدا بأن يلتزم بما يقررون.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها استطلاعا بالرأي: ” هل توافق على قرار جمال ريان التوقف عن التغريد “بالرأي”حول تطورات الأزمة الخليجية ؟ وسوف التزم برأيكم ش. #الخليج”.

هل توافق على قرار جمال ريان التوقف عن التغريد "بالرأي"حول تطورات الأزمة الخليجية ؟ وسوف التزم برأيكم . #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) June 28, 2017

ووفقا لنتيجة الاستطلاع التي رصدتها “وطن”، فقد أبدى 62% من المستطلعين عدم موافقتهم على قرار التوقف عن التغريد حول الازمة القطرية، في حين أبدى 38% موافقتهم بالتوقف.

وبحسب الاستطلاع فقد صوت عبر الاستطلاع ما يقارب 8500 متابع حتى إعداد الخبر.

وكان جمال ريان قد أعلن عن التوقف عن إبداء رأيه حول الأزمة الخليجية، نظرا لحالة الاستقطاب الحاد، معربا عن تمنيه بأن يعم الوفاق والمحبة بين أبناء الخليج.

وقال “ريان” في تدوينة له امس الثلاثاء “نظرا لحالة الاستقطاب بسبب أزمة الخليج، قررت التوقف عن التغريد بالرأي حول الأزمة حتى إشعار آخر،متمنيا ان يعم الوفاق والمحبة بين ابناء #الخليج”.

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