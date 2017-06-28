حذر المفكر السياسي، ومدير برنامج وأمن بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن ، من حدث كبير سيقع في منطقة الشرق الأوسط خلال أيام.

 

وقال فندي في تغريدة له على صفحته بموقع “”، قد يحدث أقوى خبر في الشرق الأوسط خلال أيام. 70%sure “. دون أن يذكر على وجه التحديد هذا الحدث.

وتوقع نشطاء بأن يكون الحدث الذي يقصده فندى هو شيء كبير في العلاقات الإسرائيلية وبداية تطبيع شامل.

وقال ناشط يدعى حسن زايد: “سيتم الإعلان الرسمي عن بنود صفقة القرن . كونفدرالية بين أجزاء من الضفة مع وغزة مع وتطبيع كامل بين وإسرائيل وترامب ياخد نوبل”.

 

فيما توقع ناشط آخر بمواجهة دولة الولي الفقيه، في أي منطقة في الشرق الأوسط يتواجد فيها نفوذ إيراني أو يوجد بها حليف له.

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