حذر المفكر السياسي، ومدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن مأمون فندي، من حدث كبير سيقع في منطقة الشرق الأوسط خلال أيام.

وقال فندي في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر”، قد يحدث أقوى خبر في الشرق الأوسط خلال أيام. 70%sure “. دون أن يذكر على وجه التحديد هذا الحدث.

قد يحدث أقوى خبر في الشرق الاوسط خلال أيام. 70%sure — Mamoun Fandy (@mamoun1234) June 28, 2017

وتوقع نشطاء بأن يكون الحدث الذي يقصده فندى هو شيء كبير في العلاقات الإسرائيلية العربية وبداية تطبيع شامل.

وقال ناشط يدعى حسن زايد: “سيتم الإعلان الرسمي عن بنود صفقة القرن . كونفدرالية بين أجزاء من الضفة مع الأردن وغزة مع مصر وتطبيع كامل بين العرب وإسرائيل وترامب ياخد نوبل”.

فيما توقع ناشط آخر بمواجهة دولة الولي الفقيه، في أي منطقة في الشرق الأوسط يتواجد فيها نفوذ إيراني أو يوجد بها حليف له.

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