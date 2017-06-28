وطن – في ترتيب مسبق وهو ما عززته قائمة المطالب التعجيزية التي تقدمت بها دول الحصار لقطر، أصبح من المؤكد أن هذه الدول ماضية في طريقها نحو التصعيد.

فقد كشفت صحيفة “الأهرام” المصرية نقلا عن مصادر عربية مطلعة أن دول الحصار تتجه نحو التصعيد مع الدوحة إذ لم تستجب للشروط الـ ١٣ المطروحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر خلال المده الزمنية الممنوحة المتبقية والتى تنتهي خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة .

وأوضحت مصادر عربية رفيعة المستوي وفقا للأهرام، أن الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر تشمل ٤ مجالات رئيسية هي:

– مقاطعة اقتصادية.

– تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي .

– قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.

– تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.

ووفقا للصحيفة، فإنه بمقتضي تلك الإجراءات تشمل القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج بكل مايعنيه من متغيرات استراتيجية “لتحصين الخليج عربيا في مواجهة الأطماع الإيرانية والتركية بوجه خاص”، بحسب زعم المصادر .

وكانت الدول العربية الأربع قد أُمهلت قطر عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا منها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع إيران وإلغاء القاعدة التركية، بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة.

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