وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، كلمات موجعة لكل من يمن على قطاع غزة بموقف تضامني من العرب، مؤكدا بأن غزة لا تحتاج لأي دعم عربي وان كل ما تحتاجه ان يكف المتآمرين والانذال من العرب شرهم عنها.

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “قلناها مراراً: غزة لا تريد دعماً عربياً، بل كل ما تريده أن يكفيها الله شر المتآمرين والأنذال العرب”.

قلناها مراراً: غزة لا تريد دعماً عربياً، بل كل ما تريده أن يكفيها الله شر المتآمرين والأنذال العرب — فيصل القاسم (@kasimf) June 28, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” العربي الذي يعتقد أنه قوي ويستطيع أن يستقوي على الآخرين لن يحصد سوى الخوازيق المبشمة.والأيام بيننا.أيها العرب أنتم مجرد أدوات ضد بعضكم البعض”.

العربي الذي يعتقد أنه قوي ويستطيع أن يستقوي على الآخرين لن يحصد سوى الخوازيق المبشمة.والأيام بيننا.أيها العرب أنتم مجرد أدوات ضد بعضكم البعض — فيصل القاسم (@kasimf) June 28, 2017

وكان العديد من الكتاب السعوديين قد أعلنوا عن عدم تضامنهم مع قطاع غزة على إثر تعرضها لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وصل الحد بأحدهم إلة وصف القضية الفلسطينية بـ”المومس”.

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