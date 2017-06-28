وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “” الدكتور ، كلمات موجعة لكل من يمن على قطاع بموقف تضامني من ، مؤكدا بأن لا تحتاج لأي دعم عربي وان كل ما تحتاجه ان يكف المتآمرين والانذال من العرب شرهم عنها.

 

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: “قلناها مراراً: غزة لا تريد دعماً عربياً، بل كل ما تريده أن يكفيها الله شر المتآمرين والأنذال العرب”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” العربي الذي يعتقد أنه قوي ويستطيع أن يستقوي على الآخرين لن يحصد سوى الخوازيق المبشمة.والأيام بيننا.أيها العرب أنتم مجرد أدوات ضد بعضكم البعض”.

 

وكان العديد من الكتاب السعوديين قد أعلنوا عن عدم تضامنهم مع  قطاع غزة على إثر تعرضها لقصف عنيف من قبل الذي استهدف مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة ، وصل الحد بأحدهم إلة وصف القضية الفلسطينية بـ”المومس”.

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