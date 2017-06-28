ألقى الأمن المغربيّ، في منطقة شاطئ “عين الذئاب”، القبض على شابٍ أردنيّ، بعدما ظهر في فيديو، محاصراً بين تجمّع للمواطنين، ويتشاجر مع مواطنة مغربية، صعدت فوق سيارته وهي في حالة هستيريا، مُعرّضة حياتها للخطر، فيما واصل هو سيره هارباً.

وبيّنت التحريات الأولية أن الضحية، وهي المرأة التي صعدت فوق السيارة، دخلت في نزاع مع الموقوف بسبب علاقته بشقيقتها، التي وعدها بالزواج، وتهجيرها إلى الأردن بموجب عقد عمل، مقابل مليون “سنتيم” مغربيّ.

ووفق ما ذكر موقع “اليوم24” المغربيّ، فقد اتضح أن الأردنيّ مقيم بطريقة غير شرعية ومن ذوي السوابق، واعترف بوعده لشقيقة الضحية بالزواج وبتلقيه مبالغ مالية منها، مقابل تهجيرها نحو الأردن، قبل أن تواجهه مشاكل شخصية، ويختفي عن الأنظار.

Also published on Medium.