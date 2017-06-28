في خطوة تضامنية مع قطر في أزمتها مع دول الحصار، واحتفالا بمرور عقد على بدء تسيير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية للمدن الأمريكية، زينت ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك “أمباير ستيت” مبناها بالعلم القطري.

ومبنى “أمباير ستيت” هو ناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مكون من 102 طابق وفيه 72 مصعد ويصل ارتفاعه إلى 1250 قدم (381) متر وإلى 441 متر مع الهوائي التلفاز.

وظل المبنى أعلى مبنى في العالم لمدة تتجاوز الأربعين سنة وهو يمثل ظاهرة ثقافية للأمريكين عامة وسكان نيويورك خاصة وهذا يعود إلى شهرته الواسعة إضافة إلى ظهوره في العديد من الأفلام السينيمائية مثل يوم الاستقلال فيلم(وكينغ كونغ) والرجل الذي رأى الغد/ ولص البرق.

ويعتبر المبنى أطول ناطحة سحاب في مدينة نيويورك منذ سقوط ناطحتي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001م، ويزوره سنويا 3.8 مليون شخص.

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