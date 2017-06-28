تعرّض دونالد ، لانتقاداتٍ من مغردين على موقع “”، وذلك في أعقاب تعليقه على مظهر إحدى الصّحفيات اللاتي كُنّ يتواجدن داخلَ مكتبه في البيت البيضاوي.

وأظهر مقطع فيديو، الرئيس “ترامب”، وهو يتحدث هاتفياً إلى رئيس وزراء إيرلندا “ليو فارادكار”، وخلال ذلك  لفته وجود صحفية إيرلندية، ليقوم بالطلب منها أن تتقدّم نحوه، ثمّ سألها: “من أين أنتِ؟”، وأخبرته أنها من إيرلندا، فسارع “ترامب” ليقول لـ”فارادكار”: “لديها ابتسامة لطيفة على وجهها”.مضيفاً: “لذلك أراهن أنها تعاملك بشكل جيد”.

وانتقد ترامب، الذي واجه دعوات للانسحاب من الانتخابات الرئاسية في العام الماضي؛ بسبب ملاحظاته غير الملائمة عن .

ووصفت الصحفية (Caitriona Perry) على حسابها في “تويتر” ما حدث معها بأنها “لحظة غريبة جدا”.

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