تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقاداتٍ من مغردين على موقع “تويتر”، وذلك في أعقاب تعليقه على مظهر إحدى الصّحفيات اللاتي كُنّ يتواجدن داخلَ مكتبه في البيت البيضاوي.

وأظهر مقطع فيديو، الرئيس “ترامب”، وهو يتحدث هاتفياً إلى رئيس وزراء إيرلندا “ليو فارادكار”، وخلال ذلك لفته وجود صحفية إيرلندية، ليقوم بالطلب منها أن تتقدّم نحوه، ثمّ سألها: “من أين أنتِ؟”، وأخبرته أنها من إيرلندا، فسارع “ترامب” ليقول لـ”فارادكار”: “لديها ابتسامة لطيفة على وجهها”.مضيفاً: “لذلك أراهن أنها تعاملك بشكل جيد”.

وانتقد ترامب، الذي واجه دعوات للانسحاب من الانتخابات الرئاسية في العام الماضي؛ بسبب ملاحظاته غير الملائمة عن النساء.

ووصفت الصحفية (Caitriona Perry) على حسابها في “تويتر” ما حدث معها بأنها “لحظة غريبة جدا”.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji

— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) ٢٧ يونيو، ٢٠١٧