وطن (خاص) – تداول ناشطون على موقع “تويتر” صورة قديمة لولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات وهو شاب يلبس الملابس الضيقة ويتحدث هاتفيا على ما يبدو مع “عشيقته”

ولا يعرف مصدر الصورة التي تم تدوالها على نطاق واسع وقد حظيت بتعليقات ساخرة.

واعادت الصورة قصة عشق محمد بن زايد للمطربة المغربية عزيزة جلال.

يذكر أن الشيخ زايد كان قد أرسل ابنه إلى المغرب لاكمال تعليمه لكن محمد بن زايد عاد إلى الإمارات بصحبة عشيقته عزيزة دون أن ينهي تعليمه وتدخل والده بقوة كي يقطع العلاقة وقام بطرد المغنية المغربية من الإمارات.

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