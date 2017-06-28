على اثر قرار محكمة اماراتية بتثبيت الحكم الصادر بحق الصحفي الأردني تيسير النجار, أصدرت رابطة الكتاب الأردنيين بيانا أدانت فيه تثبيت القضاء الإماراتي للحكم الصادر بحق النجار .

وقالت الرابطة في بيانها إنها تلقت ” نبأ مفاجئا ومؤسفا ألا وهو الحكم القطعي الصادر عن الهيئات القضائية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحق الزميل تيسير النجار عضو الهيئة العامة للرابطة المعتقل هناك منذ أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات ملتبسة تتصل بحرية الرأي والتعبير”.

وأضافت بيان الرابطة ” صدر هذا القرار مع التطورات الخطيرة الأخيرة المستجدة في عدد من أقطارنا العربية التي اعقبت التحركات المحمومة للقوى الطامعة في النيل من طاقات وثروات وطننا العربي بمختلف أقطاره تمكيناً للعدو المشترك المحتل لأرضنا والمنتهك لمقدساتنا من أن يفرض هيمنته على المنطقة والإقليم برمته تأميناً لمصالح تلك القوى المعادية لشعوبنا وأمتنا ، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً التماسك والتسامح والوعي الكفيل بحماية تطلعاتنا وقيمنا الفكرية والحضارية وأهدافنا الوطنية والقومية في مواجهة عدونا المشترك جميعاً.

واعتبرت رابطة الكُتّاب الاردنيين التي تشكل واحدة من قلاع الأمن الفكري والثقافي لبلدنا ولأمتنا، صون حرية الرأي والفكر والتعبير واحدة من أهم مقومات النهوض بشعوبنا وأمتنا ووطننا العربي الواحد من محيطه إلى خليجه، داعية الجهات الرسمية ذات الشأن في الدولة الشقيقة إلى الإفراج الفوري عن الزميل المذكور وإعادته إلى عائلته وأطفاله وبلده إيمانا بحرية الرأي والتعبير، واحتساباً لحرمة هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة،

وستتولى الرابطة التحرك عبر وزارة الخارجية الأردنية للإفراج عن الزميل تيسير النجار .

Also published on Medium.