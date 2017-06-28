كشف الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، أن الاحتياطات الاجنبية لبلاده فقدت خلال 15 يوما ما مقداره 30 مليار دولار، في حين انخفضت الاستثمارات الاجنبة بمقدار 40%.

وقال “السالم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نقص الاحتياطيات متواصل٣٠ مليار/شهر،مجموع ٨٧٠مليارمن شهر١٥/١-١٧/٤ -نقص إستثمارأجنبي غيراحتياطيات:ربع١٥/١- ١٦/٤=١٢٨مليار=٤٠٪- -المجموع=ترليون”.

-نقص الاحتياطيات متواصل٣٠ مليار/شهر،مجموع ٨٧٠مليارمن شهر١٥/١-١٧/٤

-نقص إستثمارأجنبي غيراحتياطيات:ربع١٥/١- ١٦/٤=١٢٨مليار=٤٠٪-

-المجموع=ترليون pic.twitter.com/bhGQChtkQQ — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) June 27, 2017

وفي رده على أحد المتابعين حول الحلول المقترحة كونه متابع من قبل المسؤولين، قال: ” يسمعون ويسألون خبراءهم وأكثرهم جاهل وفوق ذلك بهم حسد، فلولا ناقشوني”.

يسمعون ويسألون خبراءهم وأكثرهم جاهل وفوق ذلك بهم حسد، فلولا ناقشوني — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) June 27, 2017

يشار إلى أن إطالة الحرب على اليمن على عكس ما كان متوقعا، استنزف الكثير من الأموال، حيث انه بعيد عن التكلفة العسكرية الضخمة، تقوم المملكة بدفع رواتب جميع موظفي الدولة اليمنية الموالين للشرعية بالإضافة إلى الجنود.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وفي محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي على تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد قد أمر بإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي، وهو ما يمكن اعتباره سببا رئيسا لانخفاض الاحتياطات الاجنبية، حيث لجات الحكومة لها لتغطية البدلات التي تم إقرارها بعيدا عن الميزانية الرسمية للمملكة.

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