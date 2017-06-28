كشف الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، أن لبلاده فقدت خلال 15 يوما ما مقداره 30 مليار دولار، في حين انخفضت الاجنبة بمقدار 40%.

 

وقال “السالم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” نقص الاحتياطيات متواصل٣٠ مليار/شهر،مجموع ٨٧٠مليارمن شهر١٥/١-١٧/٤ -نقص إستثمارأجنبي غيراحتياطيات:ربع١٥/١- ١٦/٤=١٢٨مليار=٤٠٪- -المجموع=ترليون”.

 

وفي رده على أحد المتابعين حول الحلول المقترحة كونه متابع من قبل المسؤولين، قال: ” يسمعون ويسألون خبراءهم وأكثرهم جاهل وفوق ذلك بهم حسد، فلولا ناقشوني”.

 

يشار إلى أن إطالة على على عكس ما كان متوقعا، استنزف الكثير من الأموال، حيث انه بعيد عن التكلفة العسكرية الضخمة، تقوم المملكة بدفع رواتب جميع موظفي الدولة اليمنية الموالين للشرعية بالإضافة إلى الجنود.

 

وكان السعودي وفي محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي على تعيين نجله وليا للعهد قد أمر بإعادة جميع لموظفي الدولة بأثر رجعي، وهو ما يمكن اعتباره سببا رئيسا لانخفاض الاحتياطات الاجنبية، حيث لجات الحكومة لها لتغطية التي تم إقرارها بعيدا عن الميزانية الرسمية للمملكة.

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