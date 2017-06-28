شن الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي، هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، مؤكدا بأنه من قبيلة “المهيري” الشيعية في اليمن وليس من قبيلة “المهري” كما يدعي.

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موضحا حقيقة انتماء “خلفان”:” هل تعلم أنّ #ضاحي_خلفان من قبيلة المهري وليس المهيري وهو من عشيرة شيعية من #اليمن”.

هل تعلم أنّ #ضاحي_خلفان من قبيلة المهري وليس المهيري وهو من عشيرة شيعية من #اليمن#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” #ضاحي_خلفان كان ضمن فريق #المعلاية للرقص .. ومن يعرف أصول هذه الفرقة يعرف ماذا كان يفعل ضاحي ضمنها !!!”.

#ضاحي_خلفان كان ضمن فريق #المعلاية للرقص .. ومن يعرف أصول هذه الفرقة يعرف ماذا كان يفعل ضاحي ضمنها !!!#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

ودعا “المنهالي” الجميع لأن لا تخدعهم ” تفاهات #ضاحي_خلفان لنسيان ماضيه الأسود وصوره التي انتشرت مع المومسات في #تركيا”.

لا تدفعكم تفاهات #ضاحي_خلفان لنسيان ماضيه الأسود وصوره التي انتشرت مع المومسات في #تركيا #معلاية_ضاحي_خلفان — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

وأكد المنهالي وجود فيديوهات فاضحة لخلفان قائلا: ” هل تعلم؟: #ضاحي_خلفان له أشرطة فاضحة حين كان طالب كلية عسكرية لدى #المخابرات_الأردنية لذلك لا يجرؤ على مهاجمة المملكة”.

هل تعلم؟: #ضاحي_خلفان له أشرطة فاضحة حين كان طالب كلية عسكرية لدى #المخابرات_الأردنية لذلك لا يجرؤ على مهاجمة المملكة#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

وكشف المنهالي بأن “خلفان” ليس إلا “مجرد أجير عند #عيال_زايد يسيرونه كيف يشاؤون .. وحتى أنّ لديه موظف مختص بالنشر على #تويتر”.

#ضاحي_خلفان مجرد أجير عند #عيال_زايد يسيرونه كيف يشاؤون .. وحتى أنّ لديه موظف مختص بالنشر على #تويتر#معلاية_ضاحي_خلفان — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

وأردف قائلا ” #ضاحي_خلفان أُخرس عقب اغتيال الفلسطيني #المبحوح لأنّ اثنين من القتلة يتبعون لسيده #محمد_دحلان وهم الآن في #دبي”.

كما أكد “المنهالي” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من نفس مدرسة ضاحي خلفان قائلا: ” #الدب_الداشر تلميذ في مدرسة #معلاية_ضاحي_خلفان .. قريباً سيقولون عنه الملك الداشر .. هكذا بشرنا #حمد_المزروعي نقلا عن سيده #محمد_بن_زايد”.

#الدب_الداشر تلميذ في مدرسة #معلاية_ضاحي_خلفان .. قريباً سيقولون عنه الملك الداشر .. هكذا بشرنا #حمد_المزروعي نقلا عن سيده #محمد_بن_زايد — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 28, 2017

Also published on Medium.