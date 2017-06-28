شن الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي، هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة ، مؤكدا بأنه من قبيلة “المهيري” الشيعية في وليس من قبيلة “المهري” كما يدعي.

 

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” موضحا حقيقة انتماء “خلفان”:” هل تعلم أنّ #ضاحي_خلفان من قبيلة المهري وليس المهيري وهو من عشيرة شيعية من #اليمن”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” #ضاحي_خلفان كان ضمن فريق #المعلاية للرقص .. ومن يعرف أصول هذه الفرقة يعرف ماذا كان يفعل ضاحي ضمنها !!!”.

 

ودعا “المنهالي” الجميع لأن لا تخدعهم ” تفاهات #ضاحي_خلفان لنسيان ماضيه الأسود وصوره التي انتشرت مع في #”.

 

وأكد المنهالي وجود فيديوهات فاضحة لخلفان قائلا: ” هل تعلم؟: #ضاحي_خلفان له حين كان طالب كلية عسكرية لدى #المخابرات_الأردنية لذلك لا يجرؤ على مهاجمة المملكة”.

 

وكشف المنهالي بأن “خلفان” ليس إلا “مجرد أجير عند #عيال_زايد يسيرونه كيف يشاؤون .. وحتى أنّ لديه موظف مختص بالنشر على #تويتر”.

 

وأردف قائلا ” #ضاحي_خلفان أُخرس عقب اغتيال الفلسطيني # لأنّ اثنين من القتلة يتبعون لسيده #محمد_ وهم الآن في #دبي”.

 

كما أكد “المنهالي” بأن ولي العهد السعودي هو من نفس مدرسة ضاحي خلفان قائلا: ” #الدب_الداشر تلميذ في مدرسة #معلاية_ضاحي_خلفان .. قريباً سيقولون عنه الملك الداشر .. هكذا بشرنا #حمد_المزروعي نقلا عن سيده #محمد_بن_زايد”.

 

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