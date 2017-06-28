شنت الإعلامية القطرية، إلهام بدر هجوما عنيفا على دول رباعية الحصار لقطر، واصفة إياهم بالقراصنة الكاذبين، الذين أعدوا لمعركة مع بلادها بيد مبتورة.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “نويتر” رصدتها “وطن” في رسائل وجهتها لمتابعيها:” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن من يحاصرون #قطر قراصنة كاذبون أعدوا لمعركة بساق مبتورة وبترت الأخرى في ساحتها”.

لاتنسى وسط زخم الأحداث

إن من يحاصرون #قطر

قراصنة

كاذبون

أعدوا لمعركة بساق مبتورة وبترت الأخرى في ساحتها . — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 28, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: ” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن من يحاصرون #قطر يريدون سرقة وطن أنجزناه معاً ما يحدث معهم الآن عنجهية ومكابرة اللص الذي ضُبط بالجرم المشهود”.

لاتنسى وسط زخم الأحداث

إن من يحاصرون #قطر

يريدون سرقة وطن أنجزناه معاً

ما يحدث معهم الآن عنجهية ومكابرة اللص الذي ضُبط بالجرم المشهود — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 28, 2017

واختتمت “بدر” تغريداتها قائلة: ” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن #قطر #تحت_الحصار تدافع عن منجزات دفعت البشرية ثمنهاغالياً ملخصها..الحرية في وجه من يريدون سيادة شريعة الغاب”.

لاتنسى وسط زخم الأحداث

إن #قطر #تحت_الحصار

تدافع عن منجزات دفعت البشرية ثمنهاغالياً

ملخصها..الحرية

في وجه من يريدون سيادة شريعة الغاب — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 28, 2017

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا خانقا على قطر، في مسعى لفض الوصايا السعودية عليها بعد أن استطاعت أن تحقق إنجازات غير مسبوقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، في حين أقدمت على تقديم مطالب تعجيزية تتعلق بالسيادة منها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة التركية، وهو الامر الذي رفضته قطر.

Also published on Medium.