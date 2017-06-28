شنت الإعلامية القطرية، إلهام بدر هجوما عنيفا على دول رباعية لقطر، واصفة إياهم بالقراصنة الكاذبين، الذين أعدوا لمعركة مع بلادها بيد مبتورة.

 

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “نويتر” رصدتها “وطن” في رسائل وجهتها لمتابعيها:” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن من يحاصرون # كاذبون أعدوا لمعركة بساق مبتورة وبترت الأخرى في ساحتها”.

 

وأضافت في تغريدة اخرى: ” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن من يحاصرون #قطر يريدون سرقة وطن أنجزناه معاً ما يحدث معهم الآن عنجهية ومكابرة الذي ضُبط بالجرم المشهود”.

 

واختتمت “بدر” تغريداتها قائلة: ” لاتنسى وسط زخم الأحداث إن #قطر #تحت_الحصار تدافع عن منجزات دفعت ثمنهاغالياً ملخصها..الحرية في وجه من يريدون سيادة شريعة الغاب”.

 

وكانت كل من والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا خانقا على قطر، في مسعى لفض الوصايا عليها بعد أن استطاعت أن تحقق إنجازات غير مسبوقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، في حين أقدمت على تقديم مطالب تعجيزية تتعلق بالسيادة منها إغلاق قناة “” وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق ، وهو الامر الذي رفضته قطر.

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