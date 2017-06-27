أعلن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، التوقف عن إبداء رأيه حول الأزمة الخليجية، نظرا لحالة الاستقطاب الحاد، معربا عن تمنيه بأن يعم الوفاق والمحبة بين أبناء .

 

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نظرا لحالة الاستقطاب بسبب أزمة الخليج،قررت التوقف عن التغريد بالرأي حول الأزمة حتى إشعار آخر،متمنيا ان يعم الوفاق والمحبة بين ابناء #الخليج”.

 

وكان “ريان” قد أنهى تغريداته حول الأـزمة الخليجية بتوجيه مجموعة من الرسائل لنائب رئيس شرطة ، الفريق مطالبا إياه بالإجابة عن مصير قتلة القيادي القسامي محمود المبحوح، متهما إياه بمحاولة زرع الفتنة بين قادة الخليج.

 

وتوجه “ريان” لضلحي خلفان قائلا: ” @Dhahi_Khalfan لماذا انت مرعوب من الشيخ حمد بن جاسم ؟ ولماذا تتهرب من الإجابة عن مصير قتلة المبحوح ؟اهله ينتظرون اجابة منك يا ضاحي! #الخليج”.

 

وأضاف قائلا: ” Dhahi_Khalfa@ انت والسيسي من يزرع الفتنة بين قادة الخليج انت من تريد التقرب من على حساب والسيسي طمعا فيما تبقى من رز #الخليج”.

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