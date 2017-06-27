أعلن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان التوقف عن إبداء رأيه حول الأزمة الخليجية، نظرا لحالة الاستقطاب الحاد، معربا عن تمنيه بأن يعم الوفاق والمحبة بين أبناء الخليج.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نظرا لحالة الاستقطاب بسبب أزمة الخليج،قررت التوقف عن التغريد بالرأي حول الأزمة حتى إشعار آخر،متمنيا ان يعم الوفاق والمحبة بين ابناء #الخليج”.

نظرا لحالة الاستقطاب بسبب أزمة الخليج،قررت التوقف عن التغريد بالرأي حول الأزمة حتى إشعار آخر،متمنيا ان يعم الوفاق والمحبة بين ابناء #الخليج pic.twitter.com/uA1Y2XKBVh — جمال ريان (@jamalrayyan) June 27, 2017

وكان “ريان” قد أنهى تغريداته حول الأـزمة الخليجية بتوجيه مجموعة من الرسائل لنائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان مطالبا إياه بالإجابة عن مصير قتلة القيادي القسامي محمود المبحوح، متهما إياه بمحاولة زرع الفتنة بين قادة الخليج.

وتوجه “ريان” لضلحي خلفان قائلا: ” @Dhahi_Khalfan لماذا انت مرعوب من الشيخ حمد بن جاسم ؟ ولماذا تتهرب من الإجابة عن مصير قتلة المبحوح ؟اهله ينتظرون اجابة منك يا ضاحي! #الخليج”.

@Dhahi_Khalfan لماذا انت مرعوب من الشيخ حمد بن جاسم ؟ ولماذا تتهرب من الإجابة عن مصير قتلة المبحوح ؟اهله ينتظرون اجابة منك يا ضاحي! #الخليج https://t.co/d0bKOUbOqf — جمال ريان (@jamalrayyan) June 26, 2017

وأضاف قائلا: ” Dhahi_Khalfa@ انت والسيسي من يزرع الفتنة بين قادة الخليج انت من تريد التقرب من السعودية على حساب قطر والسيسي طمعا فيما تبقى من رز #الخليج”.

Dhahi_Khalfa@ انت والسيسي من يزرع الفتنة بين قادة الخليج انت من تريد التقرب من السعودية على حساب قطر والسيسي طمعا فيما تبقى من رز #الخليج https://t.co/tv1pnTwww7 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 26, 2017

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