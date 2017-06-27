أكد المفكر التونسي الكبير، أبو يعرب المرزوقي، بأن موجة ثانية من الثورات ستندلع، متوقعا بأن تكون بداياتها “مصرية” من خلال انقلاب عسكري “أخير” كالذي سبق قدوم الحزب الإسلامي في تركيا، معربا عن ندمه بتأييده للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ناعتا ولي العهد محمد بن سلمان بـ”قذافي عربي جديد”.

وقال “المرزوقي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” موجة الثورة الثانية ستكون مصرية. وقد تبدأ بانقلاب عسكري مختلف تماما ت سوابقه لأنه سيكون الأخير كالذي سبق قدوم الحزب الإسلامي لحكم تركيا”.

1-موجة الثورة الثانية ستكون مصرية. وقد تبدأ بانقلاب عسكري مختلف تماما ت سوابقه لأنه سيكون الأخيركالذي سبق قدوم الحزب الإسلامي لحكم تركيا — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) June 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ولا حل لكل ما عليه الإقليم من دون أن تتحرر مصر من هيمنة حمير العسكر على مصيرها منذ سبعة عقود. حينها ستسترد دورها لتقود نهضة سنة الإقليم”.

2-ولا حل لكل ما عليه الإقليم من دون أن تتحرر مصر من هيمنة حمير العسكر على مصيرها منذ سبعة عقود. حينها ستسترد دورها لتقود نهضة سنة الإقليم. — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) June 26, 2017

وتعبيرا عن ندمه على تأييد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قال “المرزوقي”:” اعترف بأني توهمت أن سلمان ببداية طيبة كان سيجعل السعودية بديلا من مصر لكنه قصر نظره لسوء الحظ جعل مشروعه التوريث وليس علاج قضايا الأمة”.

4-اعترف بأني توهمت أن سلمان ببداية طيبة كان سيجعل السعودية بديلا من مصر لكنه قصر نظره لسوء الحظ جعل مشروعه التوريث وليس علاج قضايا الأمة — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) June 26, 2017

وأضاف أن ” من يورث مصير بلد الحرمين لشاب قليل الخبرة ومتعجرف ولعله قذافي عربي جديد تحت وصاية السيسي ومموله الخليجي ليس في مستوى والده موحد السعودية”.

5-فمن يورث مصير بلد الحرمين لشاب قليل الخبرة ومتعجرف ولعله قذافي عربي جديد تحت وصاية السيسي ومموله الخليجي ليس في مستوى والده موحد السعودية. — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) June 26, 2017

واختتم قائلا: ” فهذا الوريث قد يؤدي إلى تفككها بعجرفة وقلة خبرة بينتها منذ أن تكلمت على مشروع 2030 الذي هو كرة هواء قد تغري مساعديه على الوراثة كذبة كبرى”.

6-فهذا الوريث قد يؤدي إلى تفككها بعجرفة وقلة خبرة بينتها منذ أن تكلمت على مشروع 2030 الذي هو كرة هواء قد تغري مساعديه على الوراثة كذبة كبرى. — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) June 26, 2017

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية قضى فيها بعزل ولي العهد محمد بن نايف وتعيين نجله محمد بن سلمان بديلا عنه، في حين تشهد مصر حراكا متدحرجا احتجاجا على تنازل “السيسي” عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وسط ارتفاع أصوات تتهم الجيش علنا بالخيانة.

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