علق عياش دراجي مدير مكتب الجزيرة في باريس، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المواقع في قطاع غزة.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «غدًا ربما سنفطر على فتوى توضح لنا أن قصف غزة فيه فوائد جمة لأهلها ولكنهم لا يفقهون ».

غداً ربما سنفطر على فتوى توضح لنا أن قصف غزة فيه فوائد جمة لأهلها ولكنهم لا يفقهون … — عياش دراجي (@AyacheD) June 27, 2017

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مما خلف أضرارًا مادية ودفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع.

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