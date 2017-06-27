علق عياش دراجي مدير مكتب في باريس، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المواقع في قطاع .

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «غدًا ربما سنفطر على فتوى توضح لنا أن فيه فوائد جمة لأهلها ولكنهم لا يفقهون ».

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مما خلف أضرارًا مادية ودفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع.

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