حذر الكاتب اليمني إبراهيم الوشلي، قطر من اجتياح عسكري سعودي لها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن السعودية تنتظر الضوء الأمريكي فقط.

وقال “الوشلي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على #قطر ان تتوقع اجتياح عسكري سعودي خلال المرحلة المقبلة ما تنتظره #السعودية هو الضوء اﻷخضر اﻷمريكي وتجميع ما يمكن من الجيوش المرتزقة”.

على #قطر ان تتوقع اجتياح عسكري سعودي خلال المرحلة المقبلة

ما تنتظره #السعودية هو الضوء اﻷخضر اﻷمريكي

وتجميع ما يمكن من الجيوش المرتزقة — ابراهيم الوشلي (@EbrahimMohw) June 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لن يؤخر او يحمي #قطر من الاجتياح السعودي لمشيختها الصغيرة الا هزيمة سعودية مذلة تتلقاها في #اليمن”.

لن يؤخر او يحمي #قطر من الاجتياح السعودي لمشيختها الصغيرة

الا هزيمة سعودية مذلة تتلقاها في #اليمن — ابراهيم الوشلي (@EbrahimMohw) June 26, 2017

يشار إلى أن التحالف العربي كان قد أنهى مهمة القوات القطرية في اليمن، على إثر قطع العلاقات بين دول رباعية الحصار وقطر ، بعد أن فرضت حصارا بريا وجويا وبحريا على الدوحة، في محاولة لانتزاع قرارها السياسي وفرض الوصاية عليها.

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