حذر الكاتب اليمني إبراهيم الوشلي، من اجتياح عسكري سعودي لها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن تنتظر الضوء الأمريكي فقط.

 

وقال “الوشلي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على #قطر ان تتوقع اجتياح عسكري سعودي خلال المرحلة المقبلة ما تنتظره #السعودية هو الضوء اﻷخضر اﻷمريكي وتجميع ما يمكن من المرتزقة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لن يؤخر او يحمي #قطر من الاجتياح السعودي لمشيختها الصغيرة الا هزيمة سعودية مذلة تتلقاها في #”.

 

يشار إلى أن التحالف العربي كان قد أنهى مهمة القوات القطرية في اليمن، على إثر قطع العلاقات بين دول رباعية وقطر ، بعد أن فرضت حصارا بريا وجويا وبحريا على ، في محاولة لانتزاع قرارها السياسي وفرض عليها.

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