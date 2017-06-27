نشر موقع “شؤون عربية” عبر قناته على “اليوتيوب” مقطع فيديو يكشف فيه كيف تعرض الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد لمؤامرة من شقيقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأشار الفيديو إلى الصور الحديثة التي تم نشرها للشيخ “خليفة” خلال استقباله لحكام الإمارات بمناسبة العيد، كاشفا التغييرات الكبيرة التي طرأت على حالته الصحية خلال سنوات قليلة، مؤكدا بانه ظهر متعبا بشدة مما يعزز التقارير الإعلامية للصحف الإماراتية المعارضة التي نشرت تقارير قبل عامين، كشفت فيها عن تكليف محمد بن زايد لمستشاره “محمد دحلان” بدس جرعة سامة لشقيقه “الرئيس” على غرار المادة السامة التي تم دسها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقارن الفيديو بين الشبه في حالتي الرئيس ياسر عرفات والرئيس خليفة بن زايد، مؤكدا بأن ما تعرض له الرئيس الإماراتي يشبه إلى حد كبير ما تعرض له ياسر عرفات.

وأوضح الفيديو بأن ظهور الرئيس الإماراتي الاخير بدون أي كلمة مسموعة له يؤكد بأن محمد بن زايد تعمد إظهار شقيقه بهذا الشكل ليمهد لنفسه لتولي الحكم.

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