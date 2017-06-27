تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف كيف استقبل مطار حمد الدولي في قطر الضيوف العمانيين القادمين لقضاء العيد في الدوحة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أعرب مصور الفيديو عن اندهاشه وفرحته بما وجده من خلال تشغيل الاغني والاناشيد الوطنية الخاصة بسلطنة عمان في صالات المطار.

وقال المتحدث في الفيديو “طبعا أنا في مطار الشيخ حمد، واسمعنا اغاني حلوة عمان”، ليضيف مستذكرا الأغنية التي يسمعها ليقول “تجوب كالأعلام” نعم صحيح.

وبحسب الفيديو، فقد أكد المتحدث مقسما بأن هذه الأغاني لم يسمعها وهو في سلطنة عمان، معربا عن فرحته الشديدة.

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