تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مزعوم لتظاهر عشرات “الحقوقيين” أمام السفارة القطرية بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا بحسب زعم المتظاهرين الذين لم يتجاوزوا العشرات على ” الدعم الذي تقدمه الدوحة للإرهاب ورفضاً لزيارة أمير قطر المقررة لفرنسا”.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” وروجته بكثافة المواقع الإخبارية المصرية والسعودية والإماراتية، فقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم “الجماعات الإرهابية”، بحسب زعمهم.

المثير في الموضوع وهو ما يؤكد بأن المظاهرة التي لم يتجاوز من حضرها العشرات، رفعت لافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية على الرغم من وجودهم في العاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي يؤكد بأن ما تم لا يعدو أن يكون “مسرحية” ممولة للإساءة لقطر فقط.

كما كشف الفيديو بأن غالبية الحضور هم من المصريين، في حين ظهر في الثانية 11 منه المستشار المصري احمد الفضالي، رئيس “حزب الاستقلال” وهو ينظم المتظاهرين، الامر الذي يؤكد بأن المظاهرة مسرحية مدعومة من النظام المصري.

يشار إلى أن أحمد الفضالي اشتهر باستباق زيارات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لجميع الدول التي يزورها، ليقوم بترتيب مظاهرات تأييد مدفوعة الثمن للسيسي، كان آخرها أثناء زيارة السيسي الاخيرة لواشنطن.

من جانبها سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة من المظاهرة، متسائلة إن كان الامر خطأ في الإخراج.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المظاهرة فرنسية واللافتات انجليزية.. هل هو خطأ في الإخراج أم أن مؤلف المسرحية ثقافته بريتيش”.

المظاهرة فرنسية واللافتات انجليزية.. هل هو خطأ في الإخراج أم أن مؤلف المسرحية ثقافته بريتيش😂😂😂 pic.twitter.com/WL6OFG9so7 — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 26, 2017

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