يصطحبُ أبٌ صينيّ طفلته ذات العامين، بشكلٍ متواصل إلى قبرها المستقبليّ الذي حفره بيديه، كي تُدفنَ فيه؛ حيث يتوقع موتها في أيّ لحظة، بعد أن وُلدت مُصابةً بمرض الثلاسيميا.

ويقول الأب “زهانغ ليونغ”، وهو مزارع من مقاطعة “سيتشوان”، إنّه أنفق كل مدخراته في علاج طفلته، حيث تم تشخيص إصابتها بالثلاسيميا، وهو اضطراب دم وراثي، وهي في عمر شهرين.

وأضاف الأب الحزين، أنه أنفقَ أكثر من 11،490 جنيهاً إسترلينياً، على علاج الطفلة، حتّى انه أصبح غيرُ قادرٍ على تحمّل باقي التكاليف الطبية؛ ولهذا قرر فتح قبرٍ للطفلة وتهيئتها للوفاة.وفق قوله

ولفت الأب كما قرأت وطن في صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، إلى أنه يأخذ ابنته الى قبرها حيث يجلس معها ويلاعبها فيه، حتى لا تشعر بالخوف عندما تأتي اللحظة المتوقعة بموتها.

وقال: “لقد اقترضنا المال من كثيرين، لكنهم لم يعودوا قادرين على تقديم المزيد”.

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