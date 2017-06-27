مع ارتفاع وتيرة الترويج والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل من قبل العديد من الكتاب السعوديين ودعاة الليبرالية، شنت الأكاديمية والكاتبة السعودية، الدكتورة نورة خالد السعد، هجوما عنيفا على جميع من يدعو للتطبيع في بلادها واصفة إياهم بالأراذل “الماسونيين” وفاقدي الرجولة، على حد وصفها.

وقالت “السعد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” من يروج للتطبيع هم فاقدي الرجولة ممن تتلمذوا على تعاليم الماسونية فيصبحون عبيدا لها ونحن ولله الحمد نشأنامسلمين أعزاء #سعوديون_ضد_التطبيع”.

من يروج للتطبيع هم فاقدي الرجولة ممن تتلمذوا على تعاليم الماسونية فيصبحون عبيدا لها ونحن ولله الحمد نشأنامسلمين أعزاء

#سعوديون_ضد_التطبيع — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) June 27, 2017

وأضافت “السعد” في تغريدة أخرى مدافعة عن حركة “حماس” قائلة: ” حماس شرف الأمة ومن يعاديها هم أراذلنا الماسونيين قاتلهم الله ومزق شملهم وفتت تكاتفتهم خونة الأمة الاسلامية #حماس_ليست_إرهابية”.

حماس شرف الأمة ومن يعاديها هم أراذلنا الماسونيين قاتلهم الله ومزق شملهم وفتت تكاتفتهم خونة الأمة الاسلامية #حماس_ليست_إرهابية — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) June 27, 2017

وأكدت على أن ” التطبيع مع الصهاينة المحتلين للمسجد الأقصى مرفوض ومؤشر إنهيار لمنظومة القيم الاسلامية ومكانة أرض الحرمين لدى العالم #سعوديون_ضد_التطبيع”.

التطبيع مع الصهاينة المحتلين للمسجد الأقصى مرفوض ومؤشر إنهيار لمنظومة القيم الاسلامية ومكانة أرض الحرمين لدى العالم

#سعوديون_ضد_التطبيع — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) June 27, 2017

وتبرأت “السعد” من دعاة التطبيع في السعودية بالقول: ” من يروج للتطبيع هم أراذلنا في الوطن والمدفوع لهم من الصهاينة وأصحاب الملفات المشبوهة التي تهددهم بها استخبارتها القذرة #سعوديين_مع_التطبيع”.

من يروج للتطبيع هم أراذلنا في الوطن والمدفوع لهم من الصهاينة وأصحاب الملفات المشبوهة التي تهددهم بها استخبارتها القذرة

#سعوديين_مع_التطبيع — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) June 27, 2017

وكان قطاع غزة قد تعرض مع الساعات الاولى لفجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف عنيف من قبل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية استهدف العديد من المواقع التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

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