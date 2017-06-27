كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن اللاعب الدولي الجزائري “رياض محرز”، اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي “آرسنال” الإنجليزي”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن النجم الجزائري رياض محرز اقترب من الانتقال إلى صفوف آرسنال، هذا الصيف، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي ليستر سيتي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محرز كان يحلم بخوض تجربة احترافية بـ”برشلونة”، لكنه يعيش حالياً حالة ملل من الانتظار تجاه إدارة “البارسا” التي تجاهلته، وبدا واضحاً أن لديها أولويات أخرى في سوق الانتقالات.

وأضافت أن محرز سينضم لـ”المدفعجية” مقابل 35 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل 39 مليون يورو.

Also published on Medium.