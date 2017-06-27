في مقاربة فجة تعكس حال ما وصلت له النخبة السعودية، عبر الكاتب السعودية الليبرالي، تركي الحمد عن عدم اكتراثه لما تعرضت له غزة من قصف فجر اليوم، واصفا القضية الفلسطينية، بـ”المومس”.

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معذرة..ولكن القضية الفلسطينية تحولت اليوم إلى شبه مومس..يطرق بابها كل تاجر ومحتال..عفوا..”.

معذرة..ولكن القضية الفلسطينية تحولت اليوم إلى شبه مومس..يطرق بابها كل تاجر ومحتال..عفوا.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” غزة..عذرا..لم اعد اكترث..تاجروا بك فلم اعد أعرف الصادق من الكاذب..فعفوا..لم اعد اكترث..”.

غزة..عذرا..لم اعد اكترث..تاجروا بك فلم اعد أعرف الصادق من الكاذب..فعفوا..لم اعد اكترث.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017

وتابع قائلا: ” قال لي: وماذا عن أطفال غزة؟ قلت: ليسوا بأعز من أطفال العراق والشام..ان كانت إسرائيل قذرة..فنحن أقذر..”.

قال لي: وماذا عن أطفال غزة؟ قلت: ليسوا بأعز من أطفال العراق والشام..ان كانت إسرائيل قذرة..فنحن أفذر.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017

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