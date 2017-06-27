في مقاربة فجة تعكس حال ما وصلت له النخبة السعودية، عبر الكاتب السعودية الليبرالي، تركي الحمد عن عدم اكتراثه لما تعرضت له غزة من قصف فجر اليوم، واصفا القضية الفلسطينية، بـ”المومس”.
وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معذرة..ولكن القضية الفلسطينية تحولت اليوم إلى شبه مومس..يطرق بابها كل تاجر ومحتال..عفوا..”.
معذرة..ولكن القضية الفلسطينية تحولت اليوم إلى شبه مومس..يطرق بابها كل تاجر ومحتال..عفوا..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017
وأضاف في تغريدة اخرى: ” غزة..عذرا..لم اعد اكترث..تاجروا بك فلم اعد أعرف الصادق من الكاذب..فعفوا..لم اعد اكترث..”.
غزة..عذرا..لم اعد اكترث..تاجروا بك فلم اعد أعرف الصادق من الكاذب..فعفوا..لم اعد اكترث..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017
وتابع قائلا: ” قال لي: وماذا عن أطفال غزة؟ قلت: ليسوا بأعز من أطفال العراق والشام..ان كانت إسرائيل قذرة..فنحن أقذر..”.
قال لي: وماذا عن أطفال غزة؟ قلت: ليسوا بأعز من أطفال العراق والشام..ان كانت إسرائيل قذرة..فنحن أفذر..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 27, 2017
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2 تعليقات علي “الليبرالية السعودية تبرز قذارتها.. كاتب سعودي: القضية الفلسطينية تحولت إلى “مومس”!!”
كويس أنه يعترف بقذارته،والواضح من ثقافته أنه إبن مومس
حقا إنَكم أقذر من القذارة؟!،بل إنَكم حثالة وأدنى من الحثالة؟!،أنتم أول من تاجر بفلسطين لمادفعتم عرفات بحصاركم له على الركوع في أوسلو؟!،تاجر دنيء وخسيس يتندر من التجار؟!،إنَهم أصحاب الحرف الواحدة يعرفون بعضهم بعضا؟!،نذ قيام إسرائيل وهم يتواءمون معها سرا؟!،والآن آن الأوان ليعلنوا ذلك جهارا نهارا؟!،بعدما الأولاد كبرت؟!،أولاد الزنا باعتباره يتكلم عن المومسين؟!،مومسون يعرفون بعضهم بعضا؟!،لا تعجبوا فالقذارة تقذف القذارة؟!،يرمون بدائهم ثم ينسلون؟!،