في مقاربة فجة تعكس حال ما وصلت له النخبة ، عبر الكاتب الليبرالي، عن عدم اكتراثه لما تعرضت له من قصف فجر اليوم، واصفا ، بـ”المومس”.

 

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معذرة..ولكن القضية الفلسطينية تحولت اليوم إلى شبه مومس..يطرق بابها كل تاجر ومحتال..عفوا..”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” غزة..عذرا..لم اعد اكترث..تاجروا بك فلم اعد أعرف الصادق من الكاذب..فعفوا..لم اعد اكترث..”.

 

وتابع قائلا: ” قال لي: وماذا عن أطفال غزة؟ قلت: ليسوا بأعز من أطفال والشام..ان كانت قذرة..فنحن أقذر..”.

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