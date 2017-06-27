في رسالة قوية وردا مباشرا على كل دعوات التقارب بين المملكة العربية السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما كشفته تقارير إعلامية عديدة، ودعوات كتاب مقربين من السلطة الحاكمة في المملكة، أكد الداعية السعودية وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك، أن عداوة المسلمين مع اليهود باقية ما بقي القرآن.

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الحرب مع اليهود حرب عقيدة وعداوتهم باقية ما بقي القرآن وأرضها المقدسة لا يملك أحد حق التنازل عنها فتحها عمر وسيعيدها أتباعه #غزة_تحت_القصف”.

الحرب مع اليهود حرب عقيدة

وعداوتهم باقية ما بقي القرآن

وأرضها المقدسة لا يملك أحد حق التنازل عنها

فتحها عمر وسيعيدها أتباعه

#غزة_تحت_القصف — د . محمد البراك (@mohamdalbarrak) June 27, 2017

وكثرت خلال المرحلة الحالية الدعوات بين العديد من الكتاب والنخبة السعوديين لإقامة علاقات مباشرة بين المملكة وإسرائيل، واشتدت هذه الدعوات بعد وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لحركة حماس بأنها إرهابية.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية وفي سابقة الاولى من نوعها قد استضافت محللا سياسيا سعوديا من مدينة جدة، حيث أكد خلال اللقاء بأن المملكة ترغب بالسلام مع إسرائيل مبشرا بعلاقات ودية بين البلدين في المستقبل القريب.

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