في رسالة قوية وردا مباشرا على كل دعوات التقارب بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما كشفته تقارير إعلامية عديدة، ودعوات كتاب مقربين من السلطة الحاكمة في المملكة، أكد الداعية وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك، أن عداوة المسلمين مع باقية ما بقي .

 

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الحرب مع اليهود حرب عقيدة وعداوتهم باقية ما بقي القرآن وأرضها المقدسة لا يملك أحد حق التنازل عنها فتحها عمر وسيعيدها أتباعه #_تحت_القصف”.

 

وكثرت خلال المرحلة الحالية الدعوات بين العديد من الكتاب والنخبة السعوديين لإقامة علاقات مباشرة بين المملكة وإسرائيل، واشتدت هذه الدعوات بعد وصف وزير الخارجية السعودي لحركة بأنها إرهابية.

 

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية وفي سابقة الاولى من نوعها قد استضافت محللا سياسيا سعوديا من مدينة ، حيث أكد خلال اللقاء بأن المملكة ترغب بالسلام مع مبشرا بعلاقات ودية بين البلدين في المستقبل القريب.

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