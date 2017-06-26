في وثيقةٍ مسربة عبر “ويكيليكس”، نقلت تفاصيل حوار دار في يناير/كانون الثاني 2003، قبيل الغزو الأميركي للعراق، بين محمد بن زايد، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة حينها، والدبلوماسي الأميركي “ريتشارد هاس”.
فالوثيقة، وعلى الرغم من إشارتها للقاء “هاس” بوزير الدفاع وولي عهد دبي حينها، محمد بن راشد آل مكتوم، إلا أنها لم تشر إلا إلى تفاصيل الحوار الهام بين “هاس” ومحمد بن زايد، الذي انضم له مستشاره الخاص بالشؤون الدولية حينها، يوسف العتيبة، والذي لمع اسمه لاحقاً كسفير نشيط لمحمد بن زايد في واشنطن وفق ما افاد به موقع “هافينغتون بوست”.
وانعقد لقاء ريتشارد هاس بمحمد بن زايد قبل شهرين تماماً من الغزو الأميركي للعراق، في هذا اللقاء، نقل محمد بن زايد للدبلوماسي الأميركي معلومات عن وضع العراق، وعن الشائعات التي تدور في بغداد، وعن كيفية احتواء الرأي العام العربي، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة عليها أن تضغط على قطر من أجل كبح جماح تغطية الجزيرة. بل إن بن زايد نصح الأميركيين بألا يصطحبوا أي صحفيين في موجة الهجوم الأولى كي لا تثير مشاهد الضحايا المدنيين ردود أفعال عربية غاضبة، لم ينصح بن زايد هنا بتجنب قصف المدنيين، لكنه نصح بألا يظهر ذلك أمام الناس.
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3 تعليقات علي ““ويكيليكس”: “ابن زايد” قبل غزو العراق نصح الأمريكيين بقتل المدنيين بعيداً عن الكاميرات”
شكل كلب …بل الكلب ح يزعل من شقيقه الاماراتي ده….اكرمكم الله
قسم بالله طلع اوسخ من فرعون الله يخلصنا منه في اقرب وقت ويذله قبل موته
هكذا أراد أن يقتل بني جلدته في ظلام دامس؟،هل هذا يمكن تصديق أنَه ينتسب إلى العرب؟!،عرب الجاهلية أشرف بكثير منه؟!،عرب الجاهلية الأولى كانوا يخوضون حروبا دامية لعقود لا لشيء إلا لسرقة حق حصان ربح في السباق؟!،أما عرب الجاهلية الجهلاء من الألفية الثالثة فهم يبصمون على سرقة حق الحياة من بني جلدتهم؟!،وأكثر من ذلك ينصحون سارق حياتهم إلى أن يفعل ذلك في الظلام؟!،بعيدا عن أضواء الكاميرات؟!،ورغم هذا الانحطاط في مستوى الجهالة يلومون سيد قطب على مواقفه من جاهلية القرن العشرين؟!،وهذا رغم أنَ سيد قطب لم يتناه إلى مسامعه هكذا مواقف؟!،لكن موقفه في الحق هو موقف استشرافي أيده واقع الألفية الثالثة؟!،جاهلية جهلاء ترحب بالقواعد العسكرية الأمريكية والروسية والاسرائيلية والإيرانية في بلاد العرب ؟!،في حين ينددون بالقاعدة التر كية رغم أنَ الأتراك مسلمون؟!،يوادون من حاد الله وقاتلي المسلمين ؟!،ويعادون المسلمين؟!،قاتلهم الله ؟!،إنَهم شرار الخلق الذين أخبرنا بأنَ الساعة ستقوم في وقتهم المملوء بكل الأراجيف؟!،لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟!.