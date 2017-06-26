كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عن أن إسرائيل وراء طلب إغلاق قناة الجزيرة ضمن قائمة الطلبات التي أرسلتها دول الحصار إلى قطر متمثلة بـ”السعودية والامارات والبحرين ومصر”.

وقال الحساب في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “طلب الإسرائيليون من الإمارات إغلاق قناة الجزيرة، وإن لم تستطع، فلتضغط كلا من السعودية والإمارات على جميع الدول الصديقة لإغلاق مكاتبها “.

طلب الإسرائيليون من الإمارات إغلاق قناة الجزيرة، وإن لم تستطع، فلتضغط كلا من السعودية والإمارات على جميع الدول الصديقة لإغلاق مكاتبها. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2017

وأضاف “العهد الجديد” في تغريدة ثانية ” إغلاق قناة الجزيرة ليس مطلب دول الحصار الأربع وحسب، بل هو مطلب إسرائيلي كذلك، قُدم إلى الإمارات رسميا عبر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي “.

إغلاق قناة الجزيرة ليس مطلب دول الحصار الأربع وحسب، بل هو مطلب إسرائيلي كذلك، قُدم إلى الإمارات رسميا عبر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2017

وكان وزير الأمن الإسرائيلي افغيدور ليبرمان هاجم بشدة قناة “الجزيرة”، متهما إياها بـ”بث الدعاية في أسوأ أنواعها، كتلك التي كانت تبثها ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفييتي الشيوعي”، مضيفا “لن تروا عندهم تقريرا ضد إيران، لكنهم يبثون يوميا تقارير ضد إسرائيل”

وأعلن ليبرمان أنه يدعم فكرة إغلاق مكتب القناة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قامت دول عربية بإغلاق مكاتبها.

وقال ليبرمان للإذاعة العامة إنه “لا يوجد أي سبب لمواصلة قناة الجزيرة بثها من إسرائيل، هذه ليست وسيلة إعلام، هذه أداة دعائية على النمط السوفييتي وألمانيا النازية”.

وفي سياق أخر قال حساب “العهد الجديد” إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منزعج جداً من المواقف الضبابية للدول الأوروبية وعدم اصطفافها معه وقد وبخ وزير الخارجية عادل الجبير باعتبار أن قطر قد انتصرت عليه بذلك دبلوماسيا “.

ابن سلمان منزعج انزعاج شديد من المواقف الضبابية للدول الأوربية وعدم اصطفافها معه وقد وبخ الجبير باعتبار أن قطر قد انتصرت عليه بذلك دبلوماسيا — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2017

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