قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الاثنين إن قائمة المطالب التي قدمتها دول عربية إلى قطر “مستفزة جدا”، وقد يكون من الصعب على الدوحة تلبيتها جميعا.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة متهمين إياها بـ”دعم الإرهاب”.

وقدمت هذه الدول مطالب للدوحة من أجل استئناف العلاقات من بينها إغلاق القاعدة التركية في قطر.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد قال الأحد إن قطر بدأت بمراجعة الطلبات التي قدمت إليها، ودعا جميع الأطراف للعمل على حل الأزمة.

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