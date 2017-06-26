قال وزير الخارجية الألماني زيغمار الاثنين إن قائمة المطالب التي قدمتها دول عربية إلى “مستفزة جدا”، وقد يكون من الصعب على تلبيتها جميعا.

 

وقطعت والإمارات والبحرين وقطر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة متهمين إياها بـ”دعم الإرهاب”.

 

وقدمت هذه الدول مطالب للدوحة من أجل استئناف العلاقات من بينها إغلاق التركية في قطر.

 

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد قال الأحد إن قطر بدأت بمراجعة الطلبات التي قدمت إليها، ودعا جميع الأطراف للعمل على حل الأزمة.

 

 

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