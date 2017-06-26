سخر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر “سابقا”, من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية التنازل عن جزيرتي #تيران_وصنافير.

وقال جنينة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” لو كنتوا قولتولنا بعتوا بكام كنا هنشتري بسعر أعلى من اللي بعتوا بيه “.

لو كنتوا قولتولنا بعتوا بكام كنا هنشتري بسعر أعلى من اللي بعتوا بيه — المستشار هشام جنينة (@HeshamGnena) June 26, 2017

وأثار تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية جدلاً واسعاً في الشارع المصري بعد سجال في القضاء المصري وإقرار البرلمان المصري بسعودية الجزيرتين الامر الذي فجر غضب المصريين من النظام الحاكم الذي يقوده السيسي.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، سيكون دون مراسم.

ونقل موقع “المصري اليوم” عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المستبعد تنظيم أي مراسم لتسليم الجزيرتين من مصر إلى السعودية، والتي يجرى خلالها رفع علم المملكة”، نافية وجود إجراءات جديدة بين البلدين فيما يتعلق بذهاب المصريين إلى الجزيرتين، ولن يتطلب الأمر استصدار تأشيرات دخول.

وذكر الموقع أنه وفقا للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق مع إمكانية أن ينيب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودي في الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية، ووفقا للمتبع في مثل هذه الحالات يتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها في منظمة الأمم المتحدة.

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