عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن مساندتها ودعمها للفنانة السوريّة أصالة، بعد ان تم توقيفها في مطار بيروت لحيازتها مخدرات للإستعمال الشخصيّ قبل الإفراج عنها.

وكتبت “أحلام” تغريدةً على حسابها في “تويتر” قالت فيها: “يا اصاله انتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح”.

يا #اصاله انتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح 🌹 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وأكد الفحصُ الطبّي الذي أُجريَ لـِ“أصالة” ثبوت تعاطيها المخدرات، بعد أن عُثِرَ بحوزتها 8 غرامات من الكوكايين، في مطار بيروت، أثناء مغادرتها متوجّهةً مع زوجها طارق العريان، الى مصر بعد تمضيتها أربعة أيّام في لبنان.وفق موقع “mtv” اللبنانيّ

وضُبطت الكمية بحوزة أصالة مخبّأة في إحدى أدوات الماكياج، حيث أنكرت معرفتها بوجودها.

وبعد إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق معها وإخضاعها لفحص طبّي للتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات، أظهرت النتيجة بأنّها تتعاطى المخدرات.

واعترفت أصالة بأنّ كميّة الكوكايين التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي.

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