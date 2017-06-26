شن المفكر السعودي، محمد الأحمري، هجوما عنيفا على دول رباعية على ، مؤكدا بأنه لأحد احد يقبل بهذا الذي يشبه قطاع غزة، إلا إذا كان فاقدا “للشهامة والمروءة”.

 

وقال “الأحمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حصار_قطر يترفع عنه كل ذي شهامة ومروءة مثل حصار #غزة العار الأبدي لمبارك و # ثم وسّع نتن ياهو الحصار لكل من أيد أوعمِّرأو خفف حصارغزة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لو كان لسكان قرار في تحديد مصيرهم وصيانة مصالحهم وكانت لهم مجالس منتخبة حقيقية لما كان هذا العبث بالأمن والاقتصاد والمستقبل والعلاقات”.

 

يشار إلى ان دول رباعية الحصار ( والإمارات والبحرين ومصر) تفرض وللأسبوع الثالث حصارا خانقا على قطر برا وبحرا وجوا، في محاولة لسلبها سيادتها الوطنية على غرار وجعلها تحت طوع ، وهو الامر الذي ترفضه قطر بشدة، والتي أكدت من خلال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن مناقشة أي أمر خاص بالسيادة وقناة “” أمر مرفوض رفضا باتا.

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