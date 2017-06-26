شن المفكر السعودي، محمد الأحمري، هجوما عنيفا على دول رباعية الحصار على قطر، مؤكدا بأنه لأحد احد يقبل بهذا الحصار الذي يشبه حصار قطاع غزة، إلا إذا كان فاقدا “للشهامة والمروءة”.

وقال “الأحمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حصار_قطر يترفع عنه كل ذي شهامة ومروءة مثل حصار #غزة العار الأبدي لمبارك و #السيسي ثم وسّع نتن ياهو الحصار لكل من أيد أوعمِّرأو خفف حصارغزة”.

#حصار_قطر يترفع عنه كل ذي شهامة ومروءة مثل حصار #غزة العار الأبدي لمبارك و #السيسي

ثم وسّع نتن ياهو الحصار لكل من أيد أوعمِّرأو خفف حصارغزة — محمد الأحمري (@alahmarim) June 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لو كان لسكان الخليج قرار في تحديد مصيرهم وصيانة مصالحهم وكانت لهم مجالس منتخبة حقيقية لما كان هذا العبث بالأمن والاقتصاد والمستقبل والعلاقات”.

لو كان لسكان الخليج قرار في تحديد مصيرهم وصيانة مصالحهم وكانت لهم مجالس منتخبة حقيقية لما كان هذا العبث بالأمن والاقتصاد والمستقبل والعلاقات — محمد الأحمري (@alahmarim) June 25, 2017

يشار إلى ان دول رباعية الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تفرض وللأسبوع الثالث حصارا خانقا على قطر برا وبحرا وجوا، في محاولة لسلبها سيادتها الوطنية على غرار البحرين وجعلها تحت طوع السعودية، وهو الامر الذي ترفضه قطر بشدة، والتي أكدت من خلال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن مناقشة أي أمر خاص بالسيادة وقناة “الجزيرة” أمر مرفوض رفضا باتا.

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