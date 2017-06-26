عَقَدَ الكاتب المصريّ ، مقارنةً ساخرةً بين مصادقة الرئيس المصريّ على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “”، وبين رفض دولة إغلاق قناة “”، بناءً على مطلب دول .

 

وقال “الشرقاوي” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “قطر رفضت تبيع إللي عمرها ٢١ سنة و خاين بني صهيون تنازل عن جزيرتين عمرهم ٧٠٠٠ سنة تحيا “ميسر” – ثلاث مرات”

وتزامناً مع إعلان السعيد، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح ، السبت، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “تيران وصنافير”، والتي يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

يُشار إلى أنّ الدّول التي تُحاصر قطر، اشترطت في التي وضعتها لإنهاء الحصار، إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة

 

 

 

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