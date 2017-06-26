عَقَدَ الكاتب المصريّ أحمد حسن الشرقاوي، مقارنةً ساخرةً بين مصادقة الرئيس المصريّ على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “تيران وصنافير”، وبين رفض دولة قطر إغلاق قناة “الجزيرة”، بناءً على مطلب دول الحصار.

وقال “الشرقاوي” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “قطر رفضت تبيع قناة الجزيرة إللي عمرها ٢١ سنة و خاين بني صهيون تنازل عن جزيرتين عمرهم ٧٠٠٠ سنة تحيا “ميسر” – ثلاث مرات”

قطر رفضت تبيع قناة الجزيرة إللي عمرها ٢١ سنة

و خاين بني صهيون تنازل عن جزيرتين عمرهم ٧٠٠٠ سنة

تحيا “ميسر” – ثلاث مرات — أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) ٢٤ يونيو، ٢٠١٧

وتزامناً مع إعلان عيد الفطر السعيد، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “تيران وصنافير”، والتي يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

يُشار إلى أنّ الدّول التي تُحاصر قطر، اشترطت في قائمة المطالب التي وضعتها لإنهاء الحصار، إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة

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