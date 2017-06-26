قال فيصل بن جاسم آل ثاني: “من سذاجة البعض وسطحية تفكيره أنه يظن أن القيمة بالعدد او بالحجم هذا يحتاج يدرس بيت السؤال: تُعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل” مشيرا إلى معايرة الدول المحاصرة لقطر بصغر حجمها والقيام بأدوار كبيرة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال آل ثاني في تغريدات تابعتها “وطن” عبر حسابه في تويتر: “نعم قطر قوة تملك أقوى وسيلة إعلام عربية الجزيرة. قوة اقتصاد واستثمار كبرى. تملك دبلوماسية وعلاقات مؤثرة. والاحداث شاهدة وأهم قوة شعبها وقيادتها.”

نتمنى من الاشقاء

أخذ فترة للتفكير وإعادة الحسابات

فعزل المملكة عن القوى السنية

تركيا وقطر وتمسك بأهل الغدر

السيسي ودحلان ف ظل تمدد إيران

خطر — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) June 26, 2017

وختم قائلا: “نتمنى من الاشقاء أخذ فترة للتفكير وإعادة الحسابات فعزل المملكة عن القوى السنية تركيا وقطر وتمسك بأهل الغدر السيسي ودحلان ف ظل تمدد إيران خطر”.

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