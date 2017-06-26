تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر تويتر”، مقطع فيديو يثبت بأن رؤية وتثبت سلطنة عمان في استطلاع هلال شهر رمضان وشوال هي الأفضل على الإطلاق في جميع الدول العربية والإسلامية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي اطلعت عليه “وطن” فقد أكد احد خبراء رصد الأهلة بأن سلطنة عمان من أقوى الدول الإسلامية في تحري هلال شهور السنة و أن الخطا فيها مستحيل.

وأوضح الخبير، أنه في سلطنة عمان “لا بد أن يشترك قول علماء الفلك مع قول المرائي للهلال، فلو جاءهم شخص يدعي بأنه رأى الهلال و تقرير علماء الفلك يقول لا يمكن مشاهدة الهلال في هذه الليلة لأي سبب كان، فإن قول الشخص لا يعترف به”.

يشار إلى أن سلطنة عمان والمملكة المغربية، يحتفلان اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر السعيد، في حين احتفلت جميع الدول العربية الأخرى بالعيد أمس الاحد.

سلطنة عمان من اقوى الدول الاسلامية في تحري هلال شهور السنة و ان الخطا فيها مستحيل لان يجب ان يشترك قول علماء الفلك مع قول المرائي للهلال فلو جاءهم شخص يدعي بانه راى الهلال و تقرير علماء الفلك يقول لا يمكن مشاهدة الهلال في هذه الليلة لاي سبب كان فان قول الشخص لا يعترف به Posted by ‎سيف الحقيقة‎ on domingo, 25 de junio de 2017

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