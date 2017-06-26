تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمواطن اليمني علي كردة، أحد ضحايا سجون الحزام الأمني في عدن التي تديرها دولة الإمارات، حيث ظهرت على جسده آثار التعذيب الذي تعرض له، مما يؤكد تقارير إعلامية نشرت مؤخرا عن تلك الانتهاكات.

وظهر علي كردة، وهو مواطن من محافظة أبين جنوبي اليمن، ليوثق ما تعرض له من تعذيب بإطفاء السجائر في جسده والضرب بأدوات معدنية أثناء اعتقاله لدى قوات الحزام الأمني في عدن التي تدار من قبل قوات أبو ظبي هناك.

وسبق أن عرضت وكالة أسوشتيد برس الأميركية شهادات حيةً لمعتقلين في سجون الإمارات والقوات التابعة لها بعدن والمكلا، وقالت إن هذه القوات تمارس “تعذيبا وحشيا” للمعتقلين كالشواء بالنار والاعتداء الجنسي والضرب بأدوات معدنية والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس، وذلك في 18 سجنا يوجد فيها نحو ألفي معتقل.

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