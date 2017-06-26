عبدالرحمن الراشد (ماغيره) الذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي مجرم الحرب جورج بوش بسبب التجنيد العظيم الذي قام به لأجهزة الإعلام السعودية لخدمة المشروع الأمريكي كتب تغريدة على حسابه في تويتر اثارت الكثير من التندر على هذا الإعلامي الذي ينقل عن الدوحة اللإفتراءات دون أن يزورها لكن ذلك ما يلزم الحملة الشيطانية ضد جارتهم قطر.

قال الراشد في تغريدته التي تابعتها “وطن”: الدوحة مدينة أشباح. لم يمر وقت طويل إلا وردت عليه الإعلامية الجزائرية وسيلة العولمي قائلة: “احساس غريب انتابني عندما قرأت هذه التغريدة وأنا عالقة حالياً في الزحمة وأرى كل مظاهر الاحتفال بالعيد ! أصدق الاستاذ الكبير أو أصدق الواقع”

يذكر ان مظاهر الحياة تسير بشكل طبيعي في العاصمة القطرية حسب ايفادات قطريين ومقيمين، وزارت عائلات خليجية من الكويت وسلطنة عمان قطر لإعلان تضامنهم مع جارتهم في عطلة العيد.

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