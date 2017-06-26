في واقعة جديدة ومن مضمار التقارب السعودي الإسرائيلي المرتقب والذي كشفته العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا، استشهد موقع إسرائيلي بمقال لكاتب سعودي يعتبر فيه بأن إسرائيل ليست العدو لبلاده الآن.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” مقالة الكاتب السعودي مساعد العصيمي في صحيفة “الرياض” السعودية، ليستدل به بأن عدو السعودية الآن ليست “إسرائيل” بل “إيران”.

كاتب🇸🇦:"هل هناك عدو أشد من #أيران علينا وهل #إسرائيل كما إيران في التهديد والتأثير والإقلاق وبث الحقد والكراهية"؟ https://t.co/J2GvLX6JTE pic.twitter.com/mHmQwWNbno — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2017

وكان “العصيمي”، قد زعم بانه ليس هناك عدو أشد من أيران على السعودية، متسائلا: “هل إسرائيل كما إيران في التهديد والتأثير والإقلاق وبث الحقد والكراهية؟”.

ودعا الكاتب إلى التركيز على العدو الحقيقي، وأن لا يتم الاخذ بأن إسرائيل “بعبعا” وهي ليس كذلك، داعيا إلى العمل بكل ما في الوسع لدحر العدو والأهم وألا تقف السعودية مكتوفة الأيدي تجاه من يعملون بوجهين “فصديق عدوي هو عدوي، حتى لو كان عربيا خليجيا”، على حد قوله.

وأضاف “ما الذي بيدي كمواطن سعودي تجاهها وأهل الحل والعقد من أهل فلسطين قد أعلنوا السلام معها، والآخرون الذين ظلوا على النضال الصوتي ضدها من الفلسطينيين عادوا إلى غزة للعيش فيها وهم يعلمون أن إسرائيل تحيط بها من كل جانب، ليس هذا فقط، بل إن بعض الدول العربية الملاصقة لها قد أبرمت معها سلاما دائما كما فعلت مصر والأردن، والأخرى الباقية تتحكم فيها إسرائيل كما تشاء؟!”.

وتسائل الكاتب متناسيا بأن المفاوضات لم تعد أي حق للفلسطينيين حتى الآن قائلا: “هل علي أن استمر مستنفراً وجلاً متوتراً من إسرائيل بعد أن رضوا هم وأهل الدار الأصليين بالسلام ومازالوا يتفاوضون عليه؟!”.

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