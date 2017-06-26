نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورتين لها على حسابها الشخصي في فيسبوك، الأولى مرفقة بتعليق مقتضب كتبت فيه: الحمد لله، وذلك بعد إطلاق سراحها “المشروط” حسب ما ذكرت وسائل اعلام لبنانية, مشيرة إلى أن القاضي كلود كرم، قرر إطلاق سراح الفنانة بموجب إقامتها في بيروت، على أن تخضع مرة أخرى لتحليل دمها، وذلك بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مادة الكوكايين، في مطار بيروت الدولي.

والصورة الثانية التي نشرتها أصالة فور الافراج عنها كانت برفقة زوجها المخرج طارق العريان، على متن طائرة ما يعني أنها غادرت بيروت، علّقت عليها قائلة: الله يخليكم بحياتي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بتحويل الفنانة السورية أصالة إلى القضاء، عقب العثور على غرامين من الكوكايين بحوزتها في مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أن السلطات في مطار بيروت، وأثناء عملية تدقيق لأمتعة الفنانة عثرت بداخلها على علبة بلاستيكية تحوي أكثر من غرامين من مادة الكوكايين المخدرة، وعلى الفور تم تحويلها إلى الجهات المختصة، ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حولها بدوره إلى القضاء المختص للبت بالقضية.

يشار إلى أن “نصري” كانت في طريقها إلى بيروت بعد أن أحييت حفلا فنيا بمناسبة عيد الفطر.

وكان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سوريا.

وكانت أول المتعاطفين مع أصالة هي الفنانة والمطربة التونسية لطيفة.

وكتبت لطيفة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حبيبتي أصاله.. كلنا بنحبك وأنت أقوى وأكبر من كل المحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك”.

حبيبتي #اصاله .. كلنا بنحبك وانتي أقوى وأكبر من كل المِحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك #Asala pic.twitter.com/tsiVYVmGFD — Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 25, 2017

وذلك قبل وقت قليل من إطلاق سراح أصالة بضمان محل إقامتها في لبنان، على أن تعاود الخضوع لتحليل المواد المخدرة مرة أخرى.

المذيعة السورية مها الخطيب كتبت على “تويتر” أيضاً: “سلامتك أصالة نحن نثق بك”.

سلامتك #أصالة نحن نثق بك …

أمن مطار #بيروت يلفق تهمة حيازة مخدرات للفنانة القديرة أصالة — مها الخطيب (@mahakh9) June 25, 2017

ومن جانبها قالت الممثلة والمذيعة اللبنانية ندى فاضل على “تويتر”: “وإن صح الخبر أعتقد حد حط لها المخدرات عمداً”.

وانت صح الخبر اعتقد حد حط لها المخدرات. عمدا #اصالة — ندى فاضل (@Nada_Fadel) June 25, 2017

وعلى الجانب الآخر عبر بعض المشاهير عن غضبهم من أصالة.

الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صاحبة مجلة “الجرس” كتبت على “تويتر” تقول: “أصاله الله يسامحها وإن شاء الله بتطلع من السجن وبيكون هيدا درس لتوقف الكوكنة”.

#اصاله الله يسامحها وانشاء الله بتطلع من السجن وبيكون هيدا درس لتوقف الكوكنة — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) June 25, 2017

وأكدت الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر أنه تم إطلاق سراح المطربة السورية أصالة نصري بعد القبض عليها في مطار بيروت بتهمة حيازة مخدرات.

وكتبت رحاب على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “القاضي كلود كرم أطلق سراح آصالة بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات”.

كانت صحيفة “النهار” اللبنانية أكدت القبض على المطربة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب “النهار” كشف مصدر أمني توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على كوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج. وأضاف المصدر أيضاً أن حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.

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