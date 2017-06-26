صَمَت طيلةَ شهر رمضان الفضيل، كما تُصفّدَ الشياطين، وبعد أن انتهى شهر الصيّام، عادَ ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بكل ما في جعبته من ألفاظٍ سوقيّة وإساءاتٍ اعتادها المتابعون على “تويتر”، ليبدأ بتعويض ما فاته خلال رمضان كي يُسيء إلى قطر التي تُحاصِرُها بلادُه، وقناة الجزيرة وإعلامييها.

“خلفان” في أولى تغريداته على حسابه، طالب الإعلاميّ الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريّان وزميله مقدّم برنامج “الإتجاه المُعاكس” د.فيصل القاسم، بترك الجزيرة أسوةً بما قام به زميلُهما علي الظفيري، متجاهلاً أنّه أُجبِرَ على الرحيل عن القناة، وليس بإرادته.

وقال “خلفان” في تغريدته: “علي الظفيري ترك الجزيرة ..متى جمال ريان..وفيصل القاسم سيحترما الرأي العام الخليجي الساخط عليهما وسيغادرا الدوحة”.

علي الظفيري ترك الجزيرة ..متى جمال ريان..وفيصل القاسم سيحترما الرأي العام الخليجي الساخط عليهما وسيغادرا الدوحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وجاءَ الرّد من الاعلامي الكبير جمال ريّان على مطلب “خلفان”، مدوّياً، إذ أكّد أنّه باقٍ في شبكة الجزيرة الإعلامية، مُطالباً إياه بأن يتجرّأ ويردّ على سؤاله الذي يتكرر طرحه مراراً وتكراراً، وهو: “أين قتلة المبحوح ؟ هل سلمت أسمائهم الى الإنتربول؟”.

اترك جمال ريان فهو باق،لماذا تتهرب من الإجابة: أين قتلة المبحوح ؟ هل سلمت أسمائهم الى الإنتربول ؟ ابنه ينتظر الإجابة يا سيادة الفريق #الخليج https://t.co/ikGlE1oEAN — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وقال جمال ريّان: “يا سيادة الفريق ضاحي خلفان انسى جمال اتصلنا بك١٠المرات للمشاركة للإجابة عن مصير قتلة المبحوح ولكنك لم تجب على الهاتف”.

يا سيادة الفريق ضاحي خلفان انسى جمال اتصلنا بك١٠المرات للمشاركة للإجابة عن مصير قتلة المبحوح ولكنك لم تجب على الهاتف https://t.co/7CvRDeKIVE https://t.co/ikGlE173cd — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف الاعلامي الفلسطينيّ: “يا سيادة الفريق ضاحي خلفان ، ابن محمود المبحوح أوصاني والدمع في عينيه ،يرجوك يستحلفك بالله الإجابة : لماذا توقفت عن ملاحقة من قتل والده ؟”.

يا سيادة الفريق ضاحي خلفان ، ابن محمود المبحوح أوصاني والدمع في عينيه ،يرجوك يستحلفك بالله الإجابة : لماذا توقفت عن ملاحقة من قتل والده ؟ https://t.co/hSW0LMYv8u — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وأكد جمال ريّان أن نجل الشهيد محمود المبحوح القيادي في حركة حماس، والذي اغتاله “الموساد” الإسرائيليّ على أرض الإمارات، هو من لجأ الى قناة الجزيرة، ليكشف تورط ضاحي خلفان في اغتيال والده؛ لانها القناة التلفزيونية الوحيدة في العالم العربي التي تعبر عن نبض الشارع العربي.

ابن المذبوح هو من لجأ الى قناة الجزيرة لانها القناة التلفزيونية الوحيدة في العالم العربي التي تعبر عن نبض الشارع العربي لهذا يطلبون اغلاقها https://t.co/0PURUH0BIg — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

وقال ريّان إن “ضاحي خلفان حر في بث الفتنة بين أبناء الخليج ، ممنوع من الإجابة على سؤال تطرحه الشعوب العربية : لماذا توقف عن ملاحقة قتلة المبحوح؟”.

ضاحي خلفان حر في بث الفتنة بين أبناء الخليج ، ممنوع من الإجابة على سؤال تطرحه الشعوب العربية : لماذا توقف عن ملاحقة قتلة المبحوح؟#الخليج pic.twitter.com/bDYToGjehU — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

يُشار إلى أن جمال ريان، عبّر مؤخراً عن عمق انتمائه للمؤسسة الإعلامية التي يعمل بها “شبكة الجزيرة الإعلامية”، نافياً نيّته الانتقال منها الى فضائيةٍ أُخرى.

وتتعرّض قناة الجزيرة، لحملةٍ شعواء من قبل دول الحصار، التي طالبت بإغلاقها كإحدى الشروط التعسفيّة التي وضعتها في ما عُرِفَ بـ”قائمة المطالب” مقابل فكّ الحصار عن قطر.

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