كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن إدارة الرئيس الأمركي ، ستعمل على إدراج تنظيمي “” و”” على لائحة للإرهاب، وذلك لتتمكن من تنفيذ عمليات حربية خاصة، في الدول التي يتواجد فيها هذان التنظيمان.

 

من جانبه قال المحلل العسكري “أنتون ” إنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بشكل رسمي  بأي عمل عسكري سري على أراض أجنبية دون إعلان حالة الحرب. وفي عام 2001، قام المحامون الخاصون بالجيش الأمريكي بإيجاد ثغرة تمكنهم من تخطي هذه العقبة. ولذلك تقوم الولايات المتحدة اليوم بعمليات عسكرية على أراضي دول أخرى، حيث توجد تلك التنظيمات الإرهابية”.

 

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد اعترضت وعدد من الدول على الاقتراحات الأمريكية.

 

ووفقا للمصدر، فإن أهم معارضي ومتضرري هذا الاقتراح هي التي تقاتل تنظيم “داعش” في ، وتعتبر هذا الاقتراح بمثابة اعتراف بعدم فعالية السلطات المصرية بمقاتلة التنظيمات الإرهابية.

 

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