كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن إدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب، ستعمل على إدراج تنظيمي “القاعدة” و”داعش” على لائحة مجلس الأمن للإرهاب، وذلك لتتمكن من تنفيذ عمليات حربية خاصة، في الدول التي يتواجد فيها هذان التنظيمان.

من جانبه قال المحلل العسكري “أنتون لافروف” إنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بشكل رسمي بأي عمل عسكري سري على أراض أجنبية دون إعلان حالة الحرب. وفي عام 2001، قام المحامون الخاصون بالجيش الأمريكي بإيجاد ثغرة تمكنهم من تخطي هذه العقبة. ولذلك تقوم الولايات المتحدة اليوم بعمليات عسكرية على أراضي دول أخرى، حيث توجد تلك التنظيمات الإرهابية”.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد اعترضت روسيا وعدد من الدول على الاقتراحات الأمريكية.

ووفقا للمصدر، فإن أهم معارضي ومتضرري هذا الاقتراح هي مصر التي تقاتل تنظيم “داعش” في سيناء، وتعتبر هذا الاقتراح بمثابة اعتراف بعدم فعالية السلطات المصرية بمقاتلة التنظيمات الإرهابية.

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