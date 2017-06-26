ذكر ناشطون ليبيون، أن المخابرات السعودية، اعتقلت قيادييْن اثنين من ثوار مدينة “الزاوية” في مطار جدة، أثناءَ عودتهما الى ليبيا بعد أدائهما مناسك العُمرة.

وقال الناشطون، إنّه تم اعتقال كلاً من رئيس المجلس المحلي السابق لمدينة الزاوية، “محمود بن رجب”، و “محمد حسين الخضراوي”، وهو أحد قيادات الثوار، وهما من المناهضين لمشروع “حفتر”.

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