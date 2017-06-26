في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضعه في موقع المساءلة من قبل سلطات بلاده، أعلن المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، عن تسمية مولوده الجديد “تميم” تيمنا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رُزقتُ اليوم بمولود أسميناه ( تميم ). أسأل الله أن يجعله من مواليد الخير ويحفظه ويبارك فيه ويرزقني برّه”.

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رُزقتُ اليوم بمولود أسميناه ( تميم ). أسأل الله أن يجعله من مواليد الخير ويحفظه ويبارك فيه ويرزقني برّه❤️ pic.twitter.com/I0dkX9PlZl — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) June 26, 2017

وكان “العتيبي” قد تعهد في شهر نيسان/أبريل 2014، بأنه سيسمي نجله “تميم” في حال رزقه الله صبي.

ومن المتوقع أن تسبب هذه الخطوة الكثير من المشاكل، في أعقاب توعد السعودية والإمارات لمواطنيهما بالسجن والغرامة لكل من يتعاطف مع قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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