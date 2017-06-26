أشاد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق، ناصر الدويلة بدولة قطر، مؤكدا بأنها الدولة الوحيدة التي تحمل راية التوحيد وتوشحت بوشاح الوهابية النقية الخالية من الأطماع السياسية.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قطر اليوم تحمل راية التوحيد و يتهمها خصومها بحمل راية الوهابيه و هي تفتخر بدعوة التوحيد الخالص لله رب العالمين واميرها يقبل رأس العلماء”.

قطر اليوم تحمل راية التوحيد و يتهمها خصومها بحمل راية الوهابيه و هي تفتخر بدعوة التوحيد الخالص لله رب العالمين واميرها يقبل رأس العلماء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “لا يوجد دولة تتفاخر بحمل راية التوحيد اليوم على المذهب الوهابي الا قطر وكما يقول خليل الشبرمي : جدي وهيب و مذهبي وهابي تستاهلون الرايه”.

لا يوجد دولة تتفاخر بحمل راية التوحيد اليوم على المذهب الوهابي الا قطر وكما يقول خليل الشبرمي :

جدي وهيب و مذهبي وهابي

تستاهلون الرايه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

وتابع: “اخذت اسرة آل ثاني عقيدة التوحيد كمنهج لإخلاص العبادة لله وحده ولم تأخذ منهاج الدوله السعوديه السياسي لذلك لم يرتبط تاريخ قطر بأية عداوات”.

اخذت اسرة آل ثاني عقيدة التوحيد كمنهج لإخلاص العبادة لله وحده ولم تأخذ منهاج الدوله السعوديه السياسي لذلك لم يرتبط تاريخ قطر بأية عداوات — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

وأردف قائلا: “الوهابيه النقيه المتجردة من الاطماع السياسيه والتوسع والحروب اخذتها قطر للعبادة كعقيدة يتوارثه الآباء و الابناء ليس فيها جانب سياسي او مصلحي”.

الوهابيه النقيه المتجردة من الاطماع السياسيه والتوسع والحروب اخذتها قطر للعبادة كعقيدة يتوارثه الآباء و الابناء ليس فيها جانب سياسي او مصلحي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

وأوضح بأن قطر “لم تستخدم الدين في حروبها ولم تبني مجدها على الحروب فكانت محميه محفوظه من الله بنية اهلها الطيبين و توقير حكامها لدين الله و للعلماء”.

لم تستخدم قطر الدين في حروبها ولم تبني مجدها على الحروب فكانت محميه محفوظه من الله بنية اهلها الطيبين و توقير حكامها لدين الله و للعلماء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

واختتم قائلا: “في الوقت الذي يهاجم فيه صهاينة العلمانيين السعوديين دين الله ويسخرون من العلماء لاتجد علماني قطري يجرؤ على السخريه من الدين والعادات العربيه”.

في الوقت الذي يهاجم فيه صهاينة العلمانيين السعوديين دين الله ويسخرون من العلماء لاتجد علماني قطري يجرؤ على السخريه من الدين والعادات العربيه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2017

يشار إلى انه مع بداية الأزمة الخليجية، أصدر عائلة “آل الشيخ” في السعودية وبإمضاء المفتي عبد العزيز آل الشيخ بيانا نفت فيه انتماء أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى العائلة، في حالة أثارت الرأي العام الخليجي لما آل إليه الفجر في الخصومة.

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